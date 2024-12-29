29 декабря 2024, 16:20

Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета

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В результате авиакатастрофы в Муане погибли как минимум 179 человек. Об этом со ссылкой на власти Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.

Всего на борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевшего рейсом Бангкок - Муан, находился 181 человек, в том числе пятеро детей. Спастись удалось двоим пассажирам.

Лайнер после посадки без шасси вышел за пределы ВПП и врезался в бетонную стену. После этого самолет загорелся, прогремел взрыв.

Очевидцы рассказали, что воздушное судно загорелось еще до посадки. Они заметили пламя на правом крыле пассажирского лайнера.

Возможной причиной авиакатастрофы могло стать столкновение борта с птицами. Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала экипаж самолета об этой угрозе. В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. Чтобы почтить память погибших, в разных городах организуют траурные залы.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 14:45
Российский врач погиб в Таиланде
Global Look Press
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Врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в Паттайе после падения с крутой лестницы. Об этом РИА «Новости» сообщила администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в течение недели тело мужчины не могли опознать. В паблик 26 декабря с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Паттайе 18 декабря туриста обратился менеджер туристической компании «БиблиоГлобус».

«Мы знали лишь, что погибший 18 декабря поссорился со своей спутницей в гостинице, в сердцах ушел из нее и пропал. Удалось дозвониться на телефон Сергея. Ответила менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital и сообщила, что он умер спустя сутки после падения с лестницы в массажном салоне», - рассказала Шерстобоева.

Тело погибшего находится в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке, специалисты проведут аутопсию.

Ранее туриста из Санкт-Петербурга насмерть сбили на гидроцикле в Таиланде.

Туризм Россия Таиланд
29 декабря 2024, 14:43
Специалисты вытащили черные ящики из разбившегося борта в Муане
Global Look Press
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Специалисты извлекли два черных ящика из разбившегося в аэропорту Муан самолета. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap.

С пассажирского лайнера забрали два устройства: первый аппарат записывал данные о полете, а второй - переговоры в кабине пилотов.

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», - объяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение борт за день до авиакатастрофы попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин. Улетевший с острова Чеджу лайнер экстренно посадили в материковой части Южной Кореи. Движение по маршруту самолет начал только спустя пять часов после ЧП.

Лайнер Boeing авиакомпании Jeju Air 29 декабря выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. Очевидцы рассказали, что самолет загорелся еще во время полета.

Авиация Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 13:57
В Дзержинском перекрыли въезд с МКАД из-за загоревшейся возле АЗС фуры
360.ru
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Фура столкнулась с «Газелью» на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля загорелись. Мощный пожар вспыхнул неподалеку от автозаправки, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из-за ЧП перекрыли въезд с МКАД, образовалась пробка. На месте работают пожарные бригады. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре - огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном. Пламя перекинулось из цеха на зону с промышленным холодильником. По словам очевидцев, на месте ЧП ощущался сильный запах горелого пенополистирола.

Причиной пожара мог стать сдетонировавший на электропогрузчике аккумулятор. Площадь возгорания составляет 1400 квадратных метров, для ликвидации к месту ЧП направили пожарный поезд.

Пожары ДТП
29 декабря 2024, 13:19
Бастрыкин потребовал доклад об избиении курьером женщины в Мытищах
Unsplash
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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела с избиением женщины в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В СМИ появилась информация о том, что в Мытищах курьер службы доставки избил женщину на улице после словесной перепалки. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в СК.

Полицейские задержали курьера. Во время ссоры женщина ударила курьера ладонью по щеке. В ответ мужчина в форменной голубой куртке несколько раз ударил ее кулаками по лицу.

Ранее житель Подмосковья жестоко избил свою 69-летнюю мать. Мужчина срывал с люстры плафоны и кидал их в женщину. Затем он сорвал со стены кухонный шкаф и швырнул его в голову матери.

Женщины Избиения Курьеры

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