Южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета

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Всего на борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевшего рейсом Бангкок - Муан, находился 181 человек, в том числе пятеро детей. Спастись удалось двоим пассажирам.

Лайнер после посадки без шасси вышел за пределы ВПП и врезался в бетонную стену. После этого самолет загорелся, прогремел взрыв.

Очевидцы рассказали, что воздушное судно загорелось еще до посадки. Они заметили пламя на правом крыле пассажирского лайнера.

Возможной причиной авиакатастрофы могло стать столкновение борта с птицами. Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала экипаж самолета об этой угрозе. В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. Чтобы почтить память погибших, в разных городах организуют траурные залы.