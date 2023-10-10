Южно-Сахалинск частично остался без электричества

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«Аварийные отключения по улицам Ленина и Пограничная», - проинформировали представители диспетчерской.

Сколько всего жителей осталось без электричества из-за аварии, они не стали уточнять. Экстренные службы сейчас проводят ремонтные работы на сетях.

Улица Ленина является одной из главных улиц Южно-Сахалинска. Пограничная улица расположена в центре города.

Позже агентству заявили в диспетчерской службе, что аварийные отключения произошли на Физкультурной, Комсомольской улицах, улице Емельянова, а также на проспектах Победы и Мира. Подачу света на улице Ленина тем временем уже возобновили.

Авария на сетях произошла в главном городе Сахалина - Южно-Сахалинске. Часть населенного пункта из-за этого осталась без света. Об этом сообщила диспетчерская компания «Сахалинэнерго» в комментарии агентству ТАСС.