ЮУЖД сообщила о задержке 6 поездов под Челябинском

Крупный сбой в движении пяти пассажирских поездов произошел в Челябинской области. Составы задерживаются по техническим причинам на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги, сообщили в Telegram-канале ЮУЖД.

По данным представителей филиала РЖД, задерживаются следующие поезда - № 346 Адлер - Нижневартовск на 8 часов 59 минут, - № 332 Уфа - Новый Уренгой на 5 часов 56 минут, - № 331 Новый Уренгой - Уфа на 4 часа 30 минут, - № 122 Оренбург - Екатеринбург на 5 часов 34 минуты, - № 146 Челябинск - Санкт-Петербург на 2 часа 27 минут.

В пресс-службе отметили в поезде № 331 организуют питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и № 332 - в Екатеринбурге. Также в ЮУЖД заверили, что в вагонах поездов поддерживается комфортная температура.

Помимо этих пяти составов, задерживается пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск - Каменск-Уральский.

«Железнодорожники принимают все меры для минимизации задержки поездов », - добавили сотрудники, принеся извинения пассажирам.

Чтобы узнать оперативную информацию о движении поездов в ЮУЖД посоветовали пользоваться мобильным приложением «РЖД-Пассажирам». Также данные можно узнать на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону центра поддержки 8-800-775-00-00. Звонить по нему можно бесплатно из любой точки России.