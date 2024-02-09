Юриста из Москвы оштрафовали за троллинг оппонента

Прецедент произошел во время рассмотрения дела о банкротстве страховой компании «Спасские ворота - М». Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать убытки у бывшего руководства должника.

В письменном отзыве на доводы АСВ адвокат ответчика использовал выражения, которые оценили как неуважительные. Например, он написал, что составившие претензию молодые юристы не обладают достаточной квалификацией и способны только искать информацию в интернете.

АСВ обратилось в суд с просьбой оштрафовать адвоката на основании того, что его высказывания противоречат правилам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу адвокатской этики.

Суд первой инстанции отметил право представителей участников дела обосновывать свои позиции с использованием различных риторических средств, однако подчеркнул, что формулировки, уничижающие честь противоположной стороны, и создание конфликтной обстановки недопустимы.

Юриста признали виновным в неуважительном поведении по отношению к арбитражному суду и его участникам и оштрафовали на две тысячи рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли решение обоснованным.

Произошедшее может стать прецедентом, формирующим новую практику, поскольку раньше для проявления неуважения к суду требовалось использовать грубую лексику или оскорбить судью.

Ранее москвич через суд потребовал у Apple 231 тысячу рублей за недоставленный iPhone. Он выиграл дело, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере.