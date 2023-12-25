25 декабря 2023, 18:38

Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори

РИА «Новости»
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В одном из корпусов МГУ ввели карантин, а студентов перевели на дистанционное обучение. Это произошло из-за того, что корью заболел один из учащихся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Помимо студентов юрфака, занятия в корпусе на улице Ленинские горы, 1 строение 13, посещают учащиеся Высшей школы аудита и факультета иностранных языков и регионоведения.

По информации СМИ, удаленку для всех факультетов ввели до 11 января, чтобы предотвратить распространение инфекции. Сейчас в университете началась сессия, поэтому в здание приходит меньше обучающихся, чем обычно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости корью в 2023 году в 288 раз. Во многих случаях у непривитых инфекционное заболевание вызывало тяжелые последствия и летальный исход. Врач рекомендовала взрослым пройти вакцинацию.

Вузы Болезни Студенты МГУ Москва 2023
25 декабря 2023, 17:36
Восемь человек погибли в ДТП в Москве на прошлой неделе
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На прошлой неделе в Москве произошло более 120 ДТП. В авариях погибли восемь человек, еще 124 пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в 122 дорожных авариях пострадало также 10 детей в возрасте до 16 лет.

Чаще всего автоинспекторы регистрировали наезды на пешеходов и столкновения машин - 57 и 45 ДТП соответственно. На прошедшей неделе самым аварийным днем стала среда с 25 авариями. Меньше всего ДТП зафиксировали в воскресенье - шесть.

Кроме того, за минувшую неделю правоохранителям удалось пресечь 385 фактов управления автомобилями пьяными водителями.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Прохожий переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль Lamborgini Urus.

ДТП Москва 2023
25 декабря 2023, 16:55
Суд арестовал участника секс-вечеринки на юго-востоке Москвы
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Лефортовский суд отправил в изолятор участника откровенной вечеринки в торговом центре на юго-востоке Москвы. Мужчина будет находиться под арестом 15 суток, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении. В пресс-службе суда уточнили, что он нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте.

Как уточнил Telegram-канал Shot , в Москве задержали более 30 человек за участие в массовой оргии в сауне торгового центра. По данным канала, полицейских вызвали очевидцы из-за шума.

Прибывшие сотрудники застали голых женщин и мужчин. На месте было много спиртного и секс-атрибутов. Четыре женщины и шестеро мужчин в возрасте от 21 до 48 лет особенно буйно вели себя, за что на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

На днях блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.

Аресты Секс Москва 2023
25 декабря 2023, 15:10
Москвичка напугала сотрудников магазина будильником в форме динамита
Freepik
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Жительница Москвы принесла в магазин техники будильник в форме взрывчатки. Испугавшись, работники торговой точки вызвали полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, на днях сотрудники одного из ТЦ открыли коробку, в которую посетители обычно складывают сломанные электроприборы. Они заметили в ней подозрительное устройство, напоминающее динамит. Персонал не стал рисковать и вызвал правоохранителей с кинологами. Прибывшие на место специалисты вместе со служебной собакой осмотрели предмет и выяснили, что это простой будильник.

Сотрудники полиции разыскали владелицу часов и опросили. Женщина пояснила, что подозрительный будильник принадлежал ее племяннице, он сломался, поэтому она и решила сдать его в утиль.

Женщина также рассказала журналистам, что полицейские хотели повесить на нее все убытки магазина, так как из-за проверки взрывотехников его пришлось на время закрыть.

Недавно бесланская школьница вызвала панику шуткой о теракте. «Розыгрыш» дошел до экстренных служб.

Взрывы Полиция Москва 2023
25 декабря 2023, 11:46
МЧС опубликовало кадры с загоревшимся магазином «Леруа Мерлен» в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Спасатели показали тушение пожара в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кадры работы пожарных показала пресс-служба МЧС России.

На кадрах видно, как пожарные разбирают конструкции в пострадавшем отделе с новогодней продукцией. Помещения магазина заволокло дымом, спасателям приходится тушить стеллажи, а также праздничные украшения и елки.

Возгорание произошло на юго-западе Петербурга утром 25 декабря. Персонал магазина эвакуировали еще до приезда огнеборцев, которые присвоили пожару первый ранг сложности. Для ликвидации огня МЧС задействовало 28 человек и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар вспыхнул в ангаре с о стройматериалами в Невском районе города. Огонь распространился на территории в 450 квадратных метров, возгорание потушили 27 огнеборцев и шесть единиц техники. Из-за пожара всю улицу заволокло густым дымом. Сообщений о пострадавших не поступало.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ

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