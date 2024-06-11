Юный хоккеист из Нижнего Новгорода погиб под поездом
Игрок нижегородской команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.
Коллеги назвали спортсмена лучшим нападающим прошедшего студенческого чемпионата, а также умным и талантливым человеком.
«Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай Бог сил пережить это страшное горе», - говорится в федерации.
По данным сайта «В городе N» , юноша погиб под поездом 10 июня.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово разбился мужчина , совершавший групповой прыжок с парашютом. Причиной трагедии стало то, что во время полета запутались стропы основного устройства.