Юный хоккеист из Нижнего Новгорода погиб под поездом

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Все детские учреждения Буйнакска после массового отравления перевели на карантин. Распоряжение дал глава Дагестана Сергей Медиков, сообщила его пресс-служба.

«Сергей Меликов провел совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске. <…> Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением», - написала пресс-служба в Telegram-канале.

В больницах Буйнакска с кишечной инфекцией находится на лечении 84 пациента. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Всего за помощью медиков обратились 270 жителей Буйнакска. Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование.