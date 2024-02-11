Юные футболисты разгромили машину участника СВО в Самаре

Спортсмены признали свой поступок необдуманным и глупым. Они пообещали, что никогда не повторят подобного. В самом клубе назвали их поведение недопустимым и несоответствующим.

«В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки», - сказано в публикации.

Ранее коллекторы из Твери избили жену участника специальной военной операции. Так они пытались выбить долги брата ее супруга. После нападения неизвестные скрылись, а женщина обратилась в полицию. Правоохранители начали заниматься поиском правонарушителей.