По данным издания, раненую девочку срочно доставили в больницу с Живописной улицы. Несмотря на кровопотерю, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Сотрудники полиции приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит выяснить, почему у школьницы не было нагрудной защиты на занятии, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранительный наконечник.

Ранее в московской школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая , в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности. Следователи начали проверку после случившегося.