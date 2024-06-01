Юношу с ДЦП избили в Тверской области. У него отобрали еду, взятую в долг

Юноша попросил у пожилой женщины продукты и пообещал вернуть деньги за еду с ближайшей пенсии. Затем молодой человек, который только недавно научился ходить, отправился на остановку.

Там на юношу с ДЦП напали двое мужчин. Они толкнули молодого человека и забрали у него пакеты с продуктами. Злоумышленники скрылись, пока парень кричал и звал на помощь. Правоохранители задержали мужчин. Неравнодушные люди купили юноше еду и помогли с бытовыми условиями.

Ранее в Москве неизвестные напали на инвалида и бросили его в овраге. Потерпевший самостоятельно обратился в правоохранительные органы.