01 июня 2024, 16:11

Юношу с ДЦП избили в Тверской области. У него отобрали еду, взятую в долг

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В Тверской области двое мужчин напали на юношу с ДЦП. Злоумышленники отобрали у молодого человека продукты, которые тот взял в долг у знакомой, сообщил Telegram-канал Baza.

Юноша попросил у пожилой женщины продукты и пообещал вернуть деньги за еду с ближайшей пенсии. Затем молодой человек, который только недавно научился ходить, отправился на остановку.

Там на юношу с ДЦП напали двое мужчин. Они толкнули молодого человека и забрали у него пакеты с продуктами. Злоумышленники скрылись, пока парень кричал и звал на помощь. Правоохранители задержали мужчин. Неравнодушные люди купили юноше еду и помогли с бытовыми условиями.

Ранее в Москве неизвестные напали на инвалида и бросили его в овраге. Потерпевший самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

Еда Мужчины Продукты
01 июня 2024, 16:24
Мотоциклиста в Лос-Анджелесе сбили с байка. В него бросили камнем
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Бездомный мужчина в Лос-Анджелесе забросал автостраду камнями. На один из них налетел байкер, сообщило издание ABC7.

«Мотоциклисту повезло остаться в живых после пугающего инцидента с бросанием камней на автостраде <…> недалеко от центра Лос-Анджелеса», - сообщили авторы материала.

Виновник, вероятно, - бездомный. Он быстро ретировался с места происшествия. Зачем неизвестный вообще взялся за камни - неизвестно. Позже в том же районе заметили еще минимум две машины со спущенными шинами.

Ранее жуткая авария с мотоциклистом произошла в Кирове. Байкер столкнулся с легковушкой и лишился ноги. Пострадавший оказался тренером по фитнесу.

США Мотоциклы ДТП Мужчины
01 июня 2024, 15:58
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали свыше 1700 человек
РИА «Новости»
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Свыше 1700 человек признали потерпевшими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Соответствующий документ разместили в картотеке Басманного суда Москвы.

В тексте указано, что еще более 800 человек опросили как свидетелей. Правоохранители провели свыше двух десятков обысков и осмотрели более 65 раз места происшествия.

Следователи назначили также более 650 разных экспертиз, включая медицинскую, молекулярно-генетическую, пожарно-техническую и дактилоскопическую.

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» получили выплаты на общую сумму в 21 миллион рублей. Речь идет о страховых компенсациях и выплатах банкам по ипотеке.

Красногорск Суд Москва Теракт в «Крокусе»
01 июня 2024, 15:36
Режим ЧС объявили в пострадавших из-за урагана районах Карачаево-Черкесии
Пресс-служба МЧС
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Часть территории Карачаево-Черкесской Республики пострадала из-за сильного ливня с градом и шквалистого ветра. В связи с ураганом в городе Черкесске, в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах власти ввели режим ЧС. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что специалисты проводят восстановительные работы, правительство выделило на эти цели дополнительные средства из резервного фонда. Темрезов подчеркнул, что муниципальные комиссии осмотрят все поврежденные социальные объекты, а также коммунальные системы, кровли многоквартирных домов и домовладений.

«На данный момент восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах», - указал глава республики.

По его словам, все дорожные, аварийные и коммунальные службы привели в режим усиленной работы.

Ранее в Карачаево-Черкесии из-за упавшего на машину дерева погиб человек. В результате обрушившегося на регион урагана также пострадали три местных жителя.

Ураган Россия Погода
01 июня 2024, 14:25
Красноярец дважды попался с наркотиками полицейским
РИА «Новости»
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В Красноярском крае 53-летний мужчина два дня подряд попадался с наркотиками полицейским. Злоумышленника отправили в изолятор, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

В первый раз жителя Минусинска патрульные остановили на трассе в Курагинском районе. От освидетельствования мужчина отказался, честно признавшись, что накануне употреблял наркотики.

Полицейские наши у красноярца пакет с запрещенными веществами и прибор для курения. Машину у водителя забрали, а против владельца возбудили административное дело за отказ от медосвидетельствования и уголовное по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ.

«На следующий день сотрудники увидели знакомое лицо в Курагине», - предали авторы материала.

Мужчину снова остановили и нашли у него 19 граммов наркотиков. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Его уже отправили в СИЗО.

Ранее в России одобрили законопроект, по которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Правоохранители смогут выборочно проверять квартиры, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями.

Наркотики Уголовное дело Тюрьмы Водители

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