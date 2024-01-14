Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга
Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.
«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.
Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.
В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.