14 января 2024, 22:33

Юного хоккеиста с травмой головы доставили на вертолете в больницу Екатеринбурга

Freepik
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Хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в больницу Екатеринбурга из Асбеста. Игрок получил травму на матче против местной команды, сообщило издание Е1.

«На пути в Екатеринбург заметили вертолет из Асбеста, в котором находится 17-летний игрок хоккейной команды „Тюменский Легион“», - сообщило издание.

Во время матча хоккеист получил травму и потерял сознание, спортсмена на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, молодому человеку оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта среди молодежи является футбол. Хоккей оказался на втором месте. Чаще всего хоккеисты страдают от травм головы и от переломов.

Вертолеты Спортсмены Больницы Хоккей Врачи Екатеринбург
14 января 2024, 22:25
Ребенок утонул в бассейне термального курорта из-за недосмотра матери
Unsplash
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Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне термального курорта в культурно-развлекательном комплексе «Лето» в центре Челябинска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в СК Челябинской области.

Собеседник агентства рассказал, что ребенок пришел в центр с 30-летней матерью. Семья на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоит. Мать оставила мальчика без присмотра, когда тот находился в бассейне.

Следователь потребовал документы о работе комплекса и сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей на территории бассейна.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в СК по региону.

В Перми малолетний ребенок утонул в бассейне банного комплекса, куда пришел вместе с отцом, у которого там проходил корпоратив. Взрослые отвлеклись на приготовление к празднику и не усмотрели за малышом.

Уголовное дело Дети Челябинская область Семья
14 января 2024, 22:05
Москвичка потеряла 20 тысяч рублей из-за любви к мошеннику
Unsplash
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Жительница Москвы стала жертвой любовного афериста. Он выманил у нее 20 тысяч рублей, попросив покормить кота, сообщил Telegram-канал Shot.

В декабре москвичка познакомилась с мошенником при помощи приложения. Они переписывались, флиртовали и собирались встретиться лично. Женщина поняла, что влюбилась в собеседника.

До новогодних праздников мужчина написал ей, что должен уехать на похороны отца в некий провинциальный город, «который никто не знает». Он попросил 43-летнюю «возлюбленную» приехать в аэропорт Шереметьево и забрать из припаркованного там автомобиля ключи от его квартиры.

По его словам, автомобиль был бизнес-класса, а квартира находилась в элитном комплексе. По дороге он попросил у женщины 20 тысяч рублей, так как его карту заблокировали.

Влюбленная женщина перевела деньги на карту неизвестного мужчины, который, по словам ее собеседника, был его другом. После этого мошенник заблокировал женщину во всех мессенджерах. Обманутая обратилась со своей историей в полицию.

Другим пострадавшим от аферистов стал 73-летний пенсионер.

Он отдал женщине 2,4 миллиона рублей для совместной поездки на Мальдивы.

Мошенничество Женщины Мужчины Деньги Полиция
14 января 2024, 21:18
Wildberries не дозвонился до 54 сотрудников сгоревшего склада
РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Пока не удалось дозвониться до 54 человек, сообщили РИА «Новости» в компании.

«Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», - объяснили представители фирмы.

Там также добавили, что количество людей, с которым не удалось связаться, постепенно уменьшается, в том числе благодаря запущенной горячей линии. В настоящее время ни один сотрудник склада не числится пропавшим.

Сотрудники МЧС России локализовали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге 14 января. Пожар там начался накануне. Огонь охватил площадь в 70 тысяч «квадратов». Сотрудники успели покинуть здание, в результате никто не пострадал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей.

Санкт-Петербург Пожары Маркетплейсы
14 января 2024, 20:04
Грузовик влетел в ограждение на МКАД
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На Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли сотрудники городских оперативных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что на внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель фуры, не справившись с управлением, влетел в ограждение.

На опубликованном дептрансом видео видно, как большегруз повело влево через все полосы, затем он врезался в ограждение. От удара кабину фуры практически разворотило, после она задымилась. О состоянии водителя грузовика не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Водителей предупредили о затрудненном движении в районе аварии и порекомендовали пользоваться другими маршрутами.

На внешней стороне 52-го километра МКАД утром 10 января также произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

ДТП Москва

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