Юмориста убили в Сочи во время фестиваля КВН

Ранним утром бывший участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб подрался с дагестанцем. Что стало причиной потасовки, неизвестно. По данным канала, дагестанец «кинул на прогиб» юмориста, отчего тот ударился головой об лестницу. Геворкян получил травму головы и потерял сознание.

Сначала те, кто вызвал скорую помощь, сказали, что юморист упал с двухметровой высоты. Но позже вскрылись подробности о драке возле отеля.

Пострадавшего госпитализировали. В больнице у него зафиксировали перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидруальные гематомы слева и справа. Он полученных травм мужчина впал в кому. Спустя несколько дней юморист скончался, так и не придя в сознание.

Как уточнили в публикации, юморист играл за сочинскую команду КВН. Но на фестивале в Сочи, который проводят ежегодно в январе, он выступил в качестве гостя. Второго участника драки объявили в розыск.

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