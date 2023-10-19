Ярославское шоссе частично закрывали из-за ДТП с двумя авто
На Ярославском шоссе в районе Хибинского проезда в Москве столкнулись два автомобиля. Последствия ДТП показал Дептранс Москвы.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - заявили в ведомстве.
За местом ДТП на Ярославском шоссе выстроилась пробка. Дептранс Москвы объявил, что к 06:39 проезд освободили.
На северо-западе Москвы трамвай сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на Таллинской улице и попал под колеса. Скорая помощь доставила его в НИИ имени Склифосовского.
Около шести часов утра 19 октября произошла авария с участием легковой машины и грузовика. Первая от удара развернулась на 180 градусов, сильные повреждения получила передняя часть машины. Грузовик, судя по кадрам, врезался в отбойник.