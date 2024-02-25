Якутские медики спасли пятерых пассажиров в самолете

Пяти пассажирам стало плохо в самолете российской авиакомпании S7 Airlines, летевшем из Москвы в Якутск. Как сообщил сайт kp.ru , на борту оказались два медика, которые возвращались домой с учебы в столице.

«Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Один мужчина даже подумал, что мы штатные медики на самолете», - рассказала врач УЗИ Луиза Атласова, летевшая этим рейсом.

Плохо стало троим мужчинам и двум женщинам. Причем у всех были разные симптомы. Одна из стюардесс даже признались, что впервые видела такое число заболевших во время полета.

Ранее из-за высокого давления пассажиру стало плохо на борту самолета авиакомпании «Икар», летевшего из Ульяновска в Сочи. Борт направили на запасной аэродром Махачкалы, где он успешно приземлился, а потом продолжил полет.