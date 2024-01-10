Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде

По данным журналистов, судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Внутри водного транспорта было девять человек, шестеро из которых - россияне, остальные - тайцы, это капитан и члены экипажа.

Когда судно остановилось около кораллового острова Ко-Хе, то одну из труб в моторном отсеке прорвало и яхта стала тонуть. На помощь пришло судно Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП. В итоге всех людей из Martini спасли, их отправили в отель. Правоохранительные органы начали проверку после произошедшего.

Ранее, 31 декабря, пятилетняя россиянка скончалась в Таиланде недалеко от острова Пхукет. Скоростной катер, на котором девочка была вместе с другими российскими туристами, врезался в скалы.