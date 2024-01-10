10 января 2024, 05:44

Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде

Freepik
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Яхта с российскими туристами на борту ушла на дно в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Внутри водного транспорта было девять человек, шестеро из которых - россияне, остальные - тайцы, это капитан и члены экипажа.

Когда судно остановилось около кораллового острова Ко-Хе, то одну из труб в моторном отсеке прорвало и яхта стала тонуть. На помощь пришло судно Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП. В итоге всех людей из Martini спасли, их отправили в отель. Правоохранительные органы начали проверку после произошедшего.

Ранее, 31 декабря, пятилетняя россиянка скончалась в Таиланде недалеко от острова Пхукет. Скоростной катер, на котором девочка была вместе с другими российскими туристами, врезался в скалы.

Туризм Таиланд
10 января 2024, 06:31
Пожарный в Москве принял фонарь за очаг возгорания и выпал из окна
РИА «Новости»
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В Восточном Измайлово на востоке Москвы ночью 10 января горела квартира. Из-за сильного задымления пожарный принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Его госпитализировали, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 02:53. Заявитель сообщил о пожаре в панельном пятиэтажном доме на 15-й Парковой улице, 33 корпус 2. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелись вещи в сильно захламленной двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Один из сотрудников пожарно-спасательной части, мужчина 2001 года рождения пострадал в процессе работы. Из-за сильного задымления он принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Пожарный получил травму спины, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

К 03:28 пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Жильцы квартиры эвакуировались до приезда спасателей.

На северо-востоке Москвы 9 января горела двухэтажная автомойка. Огонь разгорелся в подсобном помещении.

Пожары МЧС РФ Москва
10 января 2024, 04:35
Грузовой автомобиль опрокинулся на 53-м километре МКАД в Москве
Pixabay
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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение, сообщили в дептрансе Москвы.

«На внешней стороне 53-го км МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа», - сообщили в столичном департаменте.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе ЧП не затруднено. В ведомстве отметили, что уточняют информацию о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

В ДТП с грузовиком в Тюменской области погиб один человек. Водитель фуры на крутом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Грузовик от удара опрокинулся на легковушку.

Грузовики ДТП Водители Дептранс Москвы Москва
10 января 2024, 02:06
Ребенок в Перми захлебнулся в бане во время корпоратива отца
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В Перми возбудили уголовное дело после смерти ребенка в бассейне банного комплекса 29 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой СК.

Ребенок пришел вместе с отцом в заведение, где у главы семейства был новогодний корпоратив. Когда взрослые были заняты праздничными приготовлениями, ребенок захлебнулся в бассейне.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - заявили агентству в ведомстве.

Ранее 12-летний ребенок в Свердловской области утонул в бассейне из-за застрявшей руки в сливном отверстии. Это случилось во время группового занятия. Очевидцы заметили, что ребенок долго не может вынырнуть и стали звать на помощь.

Освободить руку пострадавшего получилось после выключения установки для фильтрации. В то время несовершеннолетний уже был без сознания. Инструктор пыталась реанимировать мальчика, но это не дало результатов.

Уголовное дело Дети Пермь
10 января 2024, 00:42
Полиция Петербурга начала проверку драки между охранником и посетителем в ТЦ
Unsplash
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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку драки между посетителем и сотрудником магазина в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу. Обе стороны конфликта подали друг на друга заявления.

Сотрудники Росгвардии выехали в ТЦ после сообщения о драке и доставили в отделение полиции участвовавшего в конфликте 34-летнего мужчину. Разобравшись в ситуации, правоохранители приняли его заявление на сотрудника магазина, однако вскоре он сам подал встречное обвинение. В МВД пообещали провести всестороннюю проверку.

О произошедшей драке сообщила жена пострадавшего посетителя магазина. По ее словам, конфликт завязался из-за несоответствия ценников и реальной стоимости товаров. После споров покупатель попросил женщину на кассе вызвать администратора, но она отказалась и обратилась за помощью к охранникам, которые избили мужчину на эскалаторе торгового центра после его выхода из магазина.

В свою очередь, представители управляющей ТЦ компании «Адамант» заявили «Фонтанке» , что охрана комплекса сработала в соответствии с протоколом и вызвала наряд полиции.

Драки Санкт-Петербург Магазины Полиция

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