Яхта «Лаймарита» вспыхнула под мостом Александра Невского в Петербурге

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В ведомстве уточнили, что языки пламени охватили пять квадратных метров каюты капитана в 21:17.

Прибывшие на место 28 спасателей на пяти спецмашинах примерно за 40 минут полностью потушили пожар на яхте «Лаймарита».

Длина судна составляет 28,5 метра, ширина 4,4 метра, а водоизмещение 59 тонн. Яхта вмещает 14 пассажиров. Представители МЧС пояснили, что информации о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания на судне устанавливают эксперты.

Ранее на пляже в парке Льва Толстого в Химках загорелась летняя терраса. Пожарные ликвидировали огонь на площади в 35 «квадратов». О причинах пожара пока ничего не известно.