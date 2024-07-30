Ядовитые пауки заполонили квартиру в Новой Москве
Вылупившиеся ядовитые пауки породы черная вдова напугали семью в одной из квартир в Новой Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, самку хозяйка дома принесла домой среди фруктов, которые купила на рынке. Обнаружив опасное существо, женщина убрала незваную гостью в контейнер.
Но перед этим паучиха успела отложить яйца в квартире, из которых вылупились новые особи. Прибывшие на место спасатели сделать ничего не смогли. В итоге женщина собрала всех паучат в банку и договорилась с руководством столичного зоомагазина, что их примут там.
Укус дальнего родственника черной вдовы паука-каракурта отправил в реанимацию волгоградского школьника в начале июля. По данным областного комитета здравоохранения, состояние мальчика стабилизировали после усиленной терапии.