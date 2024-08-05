«Я вас сейчас зарежу!» Житель Владивостока кинулся на детей с тесаком из-за мяча

Она уточнила, что мяч, вопреки появившимся в интернете сообщениям, улетел не на участок мужчины, а на дорогу.

«Просто его попросили, вот этого мужчину, подать мяч!» - заявила девушка.

На это мужчина ответил: «Вам надо - вы и спускайтесь! Я вас сейчас приду зарежу!» - и пошел домой. Мяч школьники в итоге забрали сами.

Через некоторое время мужчина выбежал обратно, держа в руке тесак, и начал угрожать, но споткнулся и упал. Ему сказали положить нож, и он послушался.

Вскоре приехала полиция, затем еще человек из органов, которого школьники не знали. Они отказались писать заявление, и мужчина ушел, заявив, что ему надо «кормить собачку и котика». Нож выбросили в помойку.

По словам собеседницы 360.ru, мужчина был сильно пьян.

Пресс-служба управления МВД по Приморскому краю уточнила, что полиция установила личность мужчины и проводит проверку, чтобы потом принять решение.

Ранее в Первоуральске нетрезвый мужчина попытался напасть с ножом на участников детского праздника.