«Я вас перережу!» Женщина в Люберцах кидалась бутылками в соседей и угрожала убийством

Все началось с того, что женщина начала кричать и кидать бутылки из окна. Соседи постучались к ней в квартиру и попытались успокоить. Она в грубой форме, используя нецензурную лексику, заявила о нежелании никого впускать. Предположительно, бунтарка была пьяна.

«Я знаю своего брата и больше никого! Я вас ненавижу! <…> Еще раз кто-нибудь войдет на мою территорию, которая принадлежит мне, я вас просто перережу, отвечаю! Поняли? Отучитесь и отработайте сначала», - кричала женщина.

Одна из знакомых мятежницы попыталась спокойно поговорить с ней. Соседка объяснила, что хулиганка могла убить людей, кидая сверху тяжелые бутылки. На это правонарушительница ответила, что следила за траекторией «снарядов» и никому не вредила.

На место ЧП вызвали врачей и полицейских. Спасатели попытались проникнуть в квартиру к женщине, но она никого не пускает и угрожает свести счеты с жизнью.

Новой информации о случившемся пока не поступало.