«Я тертый калач». Кологривый заявил, что арест не собьет его с пути





Суд в Новосибирске приговорил актера Никиту Кологривого к аресту на семь суток за мелкое хулиганство после дебоша в баре. Артист заверил, что сожалеет о случившемся, передали в пресс-службе суда. Почему укусил официанту именно за ногу - артист не знает, но надеется, что девушка в порядке.

«Я хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее - ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет <…> Да все в порядке, ребята, не переживайте. Я тертый калач, меня эти вряд ли собьешь с пути», - заявил артист.

Заседание прошло 21 марта, на следующий день после помещения звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в новосибирский спецприемник. Никита Кологривый заявил, что проведенной в застенках ночи и широкой огласки скандала достаточно для наказания.

«Я уже одни сутки там просидел. Я переживаю больше из-за того, что знаю, чем могу быть полезен в это время: людям, детям», - сказал Кологривый.

Актер согласился с тем, что в таких ситуациях мужчинам стоит извиняться.

Кологривый устроил пьяный дебош в баре Новосибирска. Мужчина приставал к официантке, а потом укусил за ногу. Выходку актера засняли камеры видеонаблюдения.

Психолог Артемий Сибирский предположил, что артист либо пытается привлечь к себе лишнее внимание, либо не справляется с собственной популярностью. Актер театра и кино Леонид Ярмольник вообще заявил, что Кологривого нужно показать врачам.

Новосибирец Никита Кологривый все чаще оказывается в центре скандалов. Ранее артист поссорился с ведущим Александром Гордоном.