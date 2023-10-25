«Я не нападал». Избивший ребенка житель Миасса заявил о своей невиновности





На появившемся в СМИ и Telegram-каналах ролике видно, как дети перебегают проезжую часть и подходят к домам. В тот же момент к ним из машины выбегает мужчина и хватает мальчика. От резкого удара по голове ребенок падает на асфальт, после чего незнакомец наносит еще несколько шлепков по лицу. В конце мальчик сворачивается на земле, а водитель пинает его в область поясницы и уходит к машине.

В СК РФ по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого», - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе областной прокуратуры также заявили о начале проверки и выявлении всех деталей произошедшего.

«Прокуратура Миасса проводит проверку по публикациям в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку водителем автомобиля», - указали в пресс-службе.

«360» смог связаться с подозреваемым. Мужчина кратко заявил о своей невиновности.

«Я не нападал на ребенка! Извините, до свидания», - отрезал он.

Не первый случай Одна из местных жительниц рассказала «360», что три года назад ее ребенок тоже пострадал из-за этого мужчины. По ее словам, летом тот сбил мальчика на машине.

«Он сбил моего сына, ему сделали экстренно операцию сначала в Миассе. Потом перевезли на скорой в Челябинск, где сделали вторую операцию. Ему поставили тены (титановые эластичные спицы)», - сообщила она.

По ее словам, мальчик ходил на костылях. Однако повреждения оказались настолько серьезными, что школьнику потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.

«У него было долго шоковое состояние, часто просыпался по ночам. Приходилось носить на руках, потому что сын не мог самостоятельно передвигаться», - поделилась собеседница «360».

При этом мужчина не принес нормальных извинений.

«Он говорил, что просто сделал это не специально. И все. Он сказал, что просто ребенок вылетел на дорогу. Но экспертиза показала, что скорость машины была превышена», - возмутилась она.

Процесс разбирательства по факту аварии, по ее мнению, был крайне странным.

«Сначала возбудили уголовное дело, затем отменили его из-за отсутствия состава преступления. Написали, что ребенок нарушил ПДД, так как должен был находится на тротуаре, а не на проезжей части», - пояснила женщина.

Она отметила, что проживает с этим мужчиной в одном доме, поэтому он не мог не знать о том, что в округе гуляет много детей. Несмотря на это, он не остановился перед перекрестком, где произошло ДТП.

«Если бы он ехал на скорости менее 20 километров в час, то не нанес бы тяжкого вреда здоровью ребенка. Сын не перенес бы никаких операций. Просто бы упал, были бы ссадины. Вопросов бы никаких не было. Но на деле у ребенка даже обувь слетела. У него был тяжеленный велосипед, который тоже сильно отлетел и погнулся. Но он (водитель - прим. ред.) считает, что ни в чем не виноват», - уточнила мать пострадавшего.

В конце концов суд постановил выплатить 100 тысяч морального вреда семье мальчика.

«Все получилось именно так, как захотел он. Мне не нужны были эти деньги. Мне нужен здоровый ребенок, но этого не вернуть», - заключила собеседница «360».