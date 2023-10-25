25 октября 2023, 20:46

«Я не нападал». Избивший ребенка житель Миасса заявил о своей невиновности

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Житель Миасса набросился на школьников после того, как они перебежали дорогу в неположенном месте, ему удалось выцепить одного ребенка и избить его. Кадры этого момента распространили в Сети. Против мужчины возбудили уголовное дело. Сам он считает, что ни на кого не нападал.


На появившемся в СМИ и Telegram-каналах ролике видно, как дети перебегают проезжую часть и подходят к домам. В тот же момент к ним из машины выбегает мужчина и хватает мальчика. От резкого удара по голове ребенок падает на асфальт, после чего незнакомец наносит еще несколько шлепков по лицу. В конце мальчик сворачивается на земле, а водитель пинает его в область поясницы и уходит к машине.

В СК РФ по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого», - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе областной прокуратуры также заявили о начале проверки и выявлении всех деталей произошедшего.

«Прокуратура Миасса проводит проверку по публикациям в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку водителем автомобиля», - указали в пресс-службе.

«360» смог связаться с подозреваемым. Мужчина кратко заявил о своей невиновности.

«Я не нападал на ребенка! Извините, до свидания», - отрезал он.

Не первый случай Одна из местных жительниц рассказала «360», что три года назад ее ребенок тоже пострадал из-за этого мужчины. По ее словам, летом тот сбил мальчика на машине.

«Он сбил моего сына, ему сделали экстренно операцию сначала в Миассе. Потом перевезли на скорой в Челябинск, где сделали вторую операцию. Ему поставили тены (титановые эластичные спицы)», - сообщила она.

По ее словам, мальчик ходил на костылях. Однако повреждения оказались настолько серьезными, что школьнику потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.

«У него было долго шоковое состояние, часто просыпался по ночам. Приходилось носить на руках, потому что сын не мог самостоятельно передвигаться», - поделилась собеседница «360».

При этом мужчина не принес нормальных извинений.

«Он говорил, что просто сделал это не специально. И все. Он сказал, что просто ребенок вылетел на дорогу. Но экспертиза показала, что скорость машины была превышена», - возмутилась она.

Процесс разбирательства по факту аварии, по ее мнению, был крайне странным.

«Сначала возбудили уголовное дело, затем отменили его из-за отсутствия состава преступления. Написали, что ребенок нарушил ПДД, так как должен был находится на тротуаре, а не на проезжей части», - пояснила женщина.

Она отметила, что проживает с этим мужчиной в одном доме, поэтому он не мог не знать о том, что в округе гуляет много детей. Несмотря на это, он не остановился перед перекрестком, где произошло ДТП.

«Если бы он ехал на скорости менее 20 километров в час, то не нанес бы тяжкого вреда здоровью ребенка. Сын не перенес бы никаких операций. Просто бы упал, были бы ссадины. Вопросов бы никаких не было. Но на деле у ребенка даже обувь слетела. У него был тяжеленный велосипед, который тоже сильно отлетел и погнулся. Но он (водитель - прим. ред.) считает, что ни в чем не виноват», - уточнила мать пострадавшего.

В конце концов суд постановил выплатить 100 тысяч морального вреда семье мальчика.

«Все получилось именно так, как захотел он. Мне не нужны были эти деньги. Мне нужен здоровый ребенок, но этого не вернуть», - заключила собеседница «360».

Дети Челябинская область Прокуратура РФ Избиения Следственный комитет России
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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