«Я была в состоянии шока». Челябинке отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо отца

Мужчина решил поменять деньги в обменнике и пропал 22 марта. Его подруга, с которой он отправился на Кубу, забила тревогу и обратилась на ресепшен.

«Они проводили ее уже к телу. С ее слов, тело было накрыто, открыли только голову. Показали, она его увидела, и ее сразу же увели оттуда. Она хотела как-то поднять шумиху, <…> узнать, что вообще произошло. Сказали, что он зашел в воду и там, наверное, у него то ли сердечный приступ [случился], то ли захлебнулся», - рассказала Анна.

На Кубе начали проводит экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины и отправить тело в Челябинск. Родственникам пришлось ждать три недели. Похороны назначили на 9 апреля. Во время траурной церемонии родственники заметили, что покойный не похож на отца.

«Я была в состоянии шока. <…> Мои родственники задавали вопросы: „А кто это?“ То есть, почему он так не похож. <…> Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят», - поделилась дочь умершего.

Через несколько дней с подругой отца связалось канадское посольство. Оказалось, что тело находится в Канаде, а с Кубы в Россию прислали труп чужого мужчины. Также выяснилось, что на теле папы Анны есть следы насильственной смерти. Сейчас семья ожидает результаты ДНК.

«Тест ДНК у нас будет, эксгумация для отправки канадцам. Они вроде как сказали, что не захоронили моего отца, что он до сих пор в морге находится. То есть уже два месяца. Я посмотрела информацию о том, что вот такие случаи на Кубе бывали уже», - заключила девушка.

Похожая история произошла в марте на Урале. Там врачи отдали родственникам тело чужой бабушки.