16 мая 2024, 13:28

«Я была в состоянии шока». Челябинке отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо отца

Unsplash
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Жительнице Челябинска отправили с Кубы тело чужого мужчины вместо погибшего на отдыхе отца. Об этом 360.ru рассказала его дочь Анна.

Мужчина решил поменять деньги в обменнике и пропал 22 марта. Его подруга, с которой он отправился на Кубу, забила тревогу и обратилась на ресепшен.

«Они проводили ее уже к телу. С ее слов, тело было накрыто, открыли только голову. Показали, она его увидела, и ее сразу же увели оттуда. Она хотела как-то поднять шумиху, <…> узнать, что вообще произошло. Сказали, что он зашел в воду и там, наверное, у него то ли сердечный приступ [случился], то ли захлебнулся», - рассказала Анна.

На Кубе начали проводит экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины и отправить тело в Челябинск. Родственникам пришлось ждать три недели. Похороны назначили на 9 апреля. Во время траурной церемонии родственники заметили, что покойный не похож на отца.

«Я была в состоянии шока. <…> Мои родственники задавали вопросы: „А кто это?“ То есть, почему он так не похож. <…> Священники заверили, что это нормально, что при бальзамировании с телом такие изменения происходят», - поделилась дочь умершего.

Через несколько дней с подругой отца связалось канадское посольство. Оказалось, что тело находится в Канаде, а с Кубы в Россию прислали труп чужого мужчины. Также выяснилось, что на теле папы Анны есть следы насильственной смерти. Сейчас семья ожидает результаты ДНК.

«Тест ДНК у нас будет, эксгумация для отправки канадцам. Они вроде как сказали, что не захоронили моего отца, что он до сих пор в морге находится. То есть уже два месяца. Я посмотрела информацию о том, что вот такие случаи на Кубе бывали уже», - заключила девушка.

Похожая история произошла в марте на Урале. Там врачи отдали родственникам тело чужой бабушки.

Куба Россия Челябинск Мужчины
16 мая 2024, 14:23
«Просто дырку залатали». Появилось фото с места обрушения потолка школы в Каспийске
Телеканал «360»
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Кусок потолка обрушился во время перемены на голову учеников в одной из школ Каспийска. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что от потолка отвалился небольшой кусок штукатурки. По его словам, раньше подобные случаи в этом учебном заведении уже происходили.

«Это не в первый раз. Такое уже было. С этим ничего не сделали. Просто дырку залатали», - указал источник.

Собеседник 360.ru добавил, что кусок потолка упал на голову двух учеников. Одного учащегося отвели в медпункт. У школьника из-за случившегося на голове образовалась «шишка».

Фото Школы Обрушения
16 мая 2024, 10:12
Девушка сорвалась со скалы на Сахалине
РИА «Новости»
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В Сахалинской области на Быковских порогах 17-летняя девушка упала со скалы. Пострадавшая выжила, ее увезли в больницу, сообщил сайт региональной пожарно-спасательной службы.

В ведомстве уточнили, что несколько молодых людей приехали отдохнуть к реке Красноярка. В какой-то момент одна из девушек, поскользнувшись, сорвалась со скалы и упала с большой высоты на каменный приступок.

Прибывшие на место пожарные спецсредствами эвакуировали пострадавшую и передали врачам. После оказания первой помощи девушку привезли в центральную долинскую больницу. Информация о ее состоянии не уточняется.

Ранее в ирландском графстве Клэр 20-летняя туристка оступилась на горной тропе и упала с двухсотметровой скалы в реку. Девушку достали из водоема, но спасти ее не удалось.

Дети Реки
16 мая 2024, 09:56
«Крысеныши, не могли нормально?». Футболисты «Енисея» избили отдыхающих на турбазе в Красноярске
Телеканал «360»
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В Красноярске футболисты клуба «Енисей» подрались с посетителями базы отдыха. Как рассказала 360.ru супруга избитого мужчины Лилия, причиной конфликта стало вызывающее поведение спортсменов.

Громкая музыка «Конфликт начался из-за их несоблюдения правил на базе отдыха, это все-таки общественное место, это не частный коттедж», - сказала она.

По ее словам, футболисты вели себя развязно. Они очень громко слушали музыку, мешая другим отдыхать. Сначала ситуацию пытались решить мирным путем. Компания Лилии обратилась в администрацию базы отдыха. Руководство тоже пыталось решить ситуацию самостоятельно. Однако в итоге им пришлось вызвать Росгвардию.

«В правила поведения на базе отдыха прописано, что громкую музыку слушать нельзя, нужно соблюдать правила и не мешать отдыхающим, потому что здесь все платят деньги. И приезжают отдохнуть семьями с детьми. То есть это все было слишком напористо, громко, весело было только им. Слышно было только их», - пояснила Лилия.

После приезда правоохранителей несколько песен футболисты слушали негромко. Однако затем снова начали вести себя развязно. Тогда администрация базы отдыха опять вызвала Росгвардию. Правоохранители хотели забрать колонку у спортсменов.

Удар поставленный Ближе к ночи компания Лилии начала собираться домой. Женщина грузила пакеты в машину, а когда подошла к беседке, увидела, что там стоят двое спортсменов.

«Вы что, крысеныши, не могли нормально», - сказал один из футболистов.

После этого они начали оскорблять маму Лилии. Отчим собеседницы 360.ru не стал это терпеть и начал выяснять отношения с футболистом. Муж Лилии изначально в конфликте не участвовал. Но когда увидел, что на его тестя спортсмен летит с кулаками, толкнул футболиста.

«По увечьям своего мужа я вижу, что удар у парня поставлен. Он, по-моему, не тем занимается», - отметила Лилия.

Росгвардия приехала в третий раз. Лилия вызывала скорую помощь. Медики увезли ее мужа в больницу. Состояние пострадавшего, по ее словам, не самое хорошее.

«Оставляет желать лучшего. Травмы головы и сломанные кости на лице. Под строжайшим контролем находимся», - резюмировала она.

По данным источника 360.ru, всех участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства. Супругу Лилии диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и верхней челюсти.

Отдых Драки Спортсмены Росгвардия
16 мая 2024, 09:30
Три человека погибли в авиакатастрофе в Теннесси
Freepik
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В штате Теннесси разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли три человека, сообщил телеканал ABC News.

По информации телеканала, борт вылетел из города Батон-Руж в штате Луизиана. Он направлялся в Луисвилл, штат Кентукки. Однако рядом с Франклином потерпел крушение.

Шериф округа Теннесси Уильямсон Марк Элрод предположил, что самолет развалился на части еще в воздухе. При этом точную причину авиакатастрофы установят эксперты.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Колумбии разбился военный вертолет Ми-17. Авиакатастрофа унесла жизни девяти человек. Среди погибших - шесть офицеров и два солдата. О причинах крушения пока ничего неизвестно.

США Авиакатастрофы Самолеты

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