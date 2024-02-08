Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе в Подмосковье

Массовая драка произошла между работниками и охранниками складского комплекса. Обошлось без пострадавших, уточнили в Wildberries.

«Будет проведено внутреннее расследование», - написало издание.

Как сообщило РИА «Новости» , служба безопасности и прибывшие на место происшествия правоохранители предотвратили дальнейшие разбирательства. Сейчас склад работает штатно.

Ранее в комплексе Wildberries под Петербургом произошел крупный пожар. Основатель и глава компании Татьяна Бакальчук рассказала, что есть несколько версий , почему произошло возгорание, но тайна следствия не позволяет их называть. После ЧП пожарную безопасность призвали проверить на всех складах маркетплейсов в России.

Wildberries проведет внутреннее расследование после конфликта на складе в Электростали. В компании подтвердили RT , что около десяти человек оказались в местном отделении полиции.