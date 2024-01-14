14 января 2024, 09:00

Wildberries после пожара в Шушарах откроет новый сортировочный центр в Петербурге

РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries в течение двух недель откроет новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге после пожара на свое складе в Шушарах. Об этом представители компании рассказали РИА «Новости».

«В течение двух недель заработают новые площади сортировочного центра в Санкт-Петербурге», - заявил собеседник агентства.

По его словам, это поможет оперативно наладить поставки и к тому же снизить нагрузку на работающий склад «Уткина заводь». Товары с него перенаправят на другие склады, после чего рассортируют и доставят покупателям.

Пожар на складе Wildberries начался утром 14 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч «квадратов». Здание обрушилось, кроме того, огонь подобрался к грузовикам, стоящим на парковке. Рабочие успели покинуть помещения, никто не пострадал. Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Санкт-Петербург Пожары Маркетплейсы
14 января 2024, 09:45
Пенсионерка из Москвы заживо сгорела в доме у подруги в Серпухове
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В Московской области во время пожара погибла 78-летняя жительница столицы. Причиной возгорания стало воспламенившееся электрическое покрывало, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, после новогодних каникул москвичка переехала жить в Серпухов к своей приятельнице в частный дом. Морозной ночью она решила согреться с помощью электрического покрывала. Внезапно оно вспыхнуло - тогда женщина уже спала.

Пенсионерок разбудил запах гари, они принялись тушить пламя, но огонь уже охватил большую часть дома. Женщины выбежали на улицу, но москвичка зашла обратно в дом, чтобы забрать вещи. Хозяйка жилища тем временем отправилась к соседям просить о помощи. Женщина же взяла теплую одежду и попыталась выбраться из полыхающего здания, но не смогла и погибла.

Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров. После случившегося организовали проверку.

Накануне женщина и трое детей также пострадали при пожаре на трансформаторной подстанции в центре Москвы. Еще одного человека удалось спасти, он не пострадал.

Пожары Пенсионеры Серпухов Москва
14 января 2024, 08:47
Подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге
пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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Четырнадцатилетний подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге 13 января. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

По версии следствия, школьник днем пошел вместе с 13-летним другом кататься на склон горы в «несанкционированном месте», возле дома по проспекту Ульяновский. При спуске на надувном тюбинге парня занесло, он упал в обрыв с высоты 15 метров. Подросток скончался до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция по статье - лишение свободы на два года. Сотрудники СК принялись за осмотр места происшествия и назначили «неотложный комплекс следственных действий», направленных на установление обстоятельств смерти школьника.

В ноябре 11-летняя девочка погибла во время катания с горки на ватрушке в Алтайском крае. Она врезалась в бетонный столб и получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело Дети СК РФ Красноярский край
14 января 2024, 01:28
Тысячи жителей Ростовской области остались без света на несколько часов
Unsplash
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Жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону остались без электричества, сообщило местное издание 161.ru. Спустя несколько часов подачу энергии удалось возобновить.

Отключение подтвердил в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на стабильную работу отопления: при необходимости на котельных готовы резервные источники снабжения.

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко в своем канале заявил, что причиной отключений стала авария на линиях «Россетей». Управляющая компания «Комсервис» сообщила, что в центре Ростова-на-Дону электроэнергию удалось оперативно восстановить.

Позже «Россети» подтвердили возвращение электричества в дома. Представители компании подчеркнули, что специалистам пришлось ввести график временных отключений.

Ранее с перебоями электроэнергии столкнулись жители Омской области. Причиной стали неполадки на подстанции, в результате которых без света осталась треть населения региона.

Электричество Коммунальные аварии
14 января 2024, 00:47
Москвичка пошла в туалет и нашла там змею
Freepik
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Москвичка нашла змею в туалете своей квартиры и вызвала полицию. Об этом сообщил сайт mk.ru.

По данным журналистов, происшествие случилось вечером 13 декабря на Кантемировской улице. Женщина зашла в туалет и обнаружила там представителя царства пресмыкающихся. После этого испуганная москвичка обратилась в правоохранительные органы и Департамент природопользования.

Змею поймали и поместили в контейнер. Далее ее передадут зоологам.

Еще одна змеиная находка попалась московскому дворнику. Он нашел змею в подъезде жилого дома. Работник смог усадить рептилию в бутылку. На место событий вызвали специалистов.

Другую змею в Москве нашел прохожий на Беловежской улице. Как именно пресмыкающееся там оказалось - неизвестно. Рептилия была очень напугана, но жива.

Ранее на стене московского дома нашли необычное членистоногое насекомое. По мнению очевидцев, это был детеныш императорского скорпиона , который мог сбежать от хозяина.

Женщины Животные Москва

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