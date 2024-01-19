Wildberries не застраховал сгоревший склад в Шушарах

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», - сообщил собеседник издания.

Второй источник уточнил, что компания застраховала товар на складе, но не само здание. В Wildberries РБК подтвердили, что сгоревший товар был застрахован.

Ранее стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Мужчина еще в декабре предупреждал коллег о скором пожаре, но никто не воспринял его слова всерьез. После ЧП он написал в рабочем чате: «Я обещал - я сделал», - и перестал выходить на связь. Работники склада передали эту информацию полиции.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться.