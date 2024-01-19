19 января 2024, 02:35

Wildberries не застраховал сгоревший склад в Шушарах

РИА «Новости»
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Склад Wildberries в Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не был застрахован. Об этом написало РБК со ссылкой на свои источники на страховом рынке.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», - сообщил собеседник издания.

Второй источник уточнил, что компания застраховала товар на складе, но не само здание. В Wildberries РБК подтвердили, что сгоревший товар был застрахован.

Ранее стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Мужчина еще в декабре предупреждал коллег о скором пожаре, но никто не воспринял его слова всерьез. После ЧП он написал в рабочем чате: «Я обещал - я сделал», - и перестал выходить на связь. Работники склада передали эту информацию полиции.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться.

Спасатели Санкт-Петербург Поджоги Пожары Полиция Маркетплейсы
18 января 2024, 23:48
Летевший из Сургута в Москву самолет сел в Перми из-за дебошира
РИА «Новости»
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Неадекватное и агрессивное поведение пассажира рейса Сургут — Москва стало причиной экстренной посадки борта в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет приземлился в 20:05 в четверг, 18 января.

Решение об экстренной посадке командир экипажа принял из-за агрессивного пассажира, который нарушал общественный порядок и оскорблял других людей в самолете.

Посадка прошла в штатном режиме. Дебошира забрали прибывшие на место правоохранители воздушной гавани и отправили его на медицинское освидетельствование.

Следователи начали проверку по данному факту. По итогам они примут решение об уголовном деле.

В конце октября прошлого года сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре завели уголовное дело в отношении агрессивного пассажира самолета, который устроил драку на борту. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что изначально самолет летел из Иркутска в Москву, но из-за поведения дебошира совершил вынужденную посадку. Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа.

Неадекватное и агрессивное поведение пассажира рейса Сургут - Москва стало причиной экстренной посадки борта в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления на транспорте СК России.

СК РФ Самолеты
18 января 2024, 21:57
Глава СК проверит ход дела о травле детей в гимназии Истры
Freepik
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Глава Следственного комитета России Сергей Бастрыкин прослушает доклад о расследовании дела по факту травли детей в Павловской гимназии в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Уголовное дело возбудили во статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«В настоящее время следователи проводят допросы и иные следственные действия. Проведен прием родителей детей, обучающихся в данной школе. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в ведомстве.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о травле двух учеников - брата и сестры - в Павловской гимназии в Истре. По версии следствия, сотрудники гимназии применили к 11-летнему мальчику физическое и моральное насилие. В результате у него начался стресс и проблемы со здоровьем. От негативного отношения педагогов пострадала также сестра мальчика.

Уголовное дело Дети Школы Истра Россия Следственный комитет России
18 января 2024, 20:41
Кота Твикса выбросили из поезда в Кирове. У животного был билет, но это не помогло
Телеканал «360»
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Транспортные полицейские провели проверку в Кирове после сообщений о ЧП с котом по кличке Твикс, сообщили в пресс-службе Кировского линейного отдела МВД на транспорте. По словам его хозяина, животное возвращалось домой в поезде, но его выкинули из вагона, когда состав остановился.

Хозяин питомца при этом указал, что переноску кота кто-то открыл, это обнаружил его родственник. В тот момент, когда это произошло, мужчина спал, и не видел, как все произошло. Проводница ему сказала, что кот сам выбежал из вагона.

Мужчина добавил, что связался с транспортной компанией, составил обращение, после с ним связались работники вокзала Кирова и представили информацию, что кота именно выбросили из поезда.

«Сами мы приехать в Киров не можем, у меня работа, жена сидит с маленьким ребенком», - пояснил хозяин Твикса и попросил о помощи в поиске и расклейке объявлений.


Трехлетний кот, который находился в одном из вагонов поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, ехал 11 января домой к хозяевам. Его вез родственник владельца с соблюдением всех правил и норм. На животное купили специальный билет.

По данным полиции, когда поезд находился в Кирове, кот выбрался из переноски, а проводница выпустила его из вагона на перрон. Органы дознания отказали хозяину в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления.

Животные
18 января 2024, 19:24
Аварийное отключение Балаклавской ТЭС оставило без света часть Крыма и Севастополь
РИА «Новости»
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Города Крыма и часть Севастополя остались без света из-за аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Об этом глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Глава Крыма заявил, что работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома жителей уже начались.

«В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена», - написал Аксенов.

По данным местных пабликов, без света остались Феодосия, Керчь, Джанкой и Красноперекопск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что по предварительной информации на Балаклавской ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования, что повлекло отключение двух энергоблоков станции.

«Отключены потребители Балаклавы, бухт Казачья, Камышовая и Фиолент, центральная часть города, улицы Ленина и Большая Морская», - написал он.

Развожаев добавил, что в течении часа энергоснабжение восстановят. А вскоре со ссылкой на Севастопольэнерго сообщил, что свет появился во всем городе.

Электричество Крым Севастополь Коммунальные аварии Сергей Аксенов

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