Wildberries и Russ рассказали о происшествии с такси у склада в Электростали

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«Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. Компания находится на связи с подрядной организацией, следящей за состоянием своих занятых», - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, водитель такси совершил наезд на рабочих, не справившись с управлением.

Ранее объединенная компания начала модернизацию логоцентров. В планах - строительство общежитий для сотрудников складов.