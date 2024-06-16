Взявшие в заложники сотрудников ростовского изолятора вооружились топорами

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«У них (захватчиков - прим. ред.) топорики, видимо, с пожарного щита <…> Огнестрельного оружия у них нет», - сказал собеседник агентства.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Заключенные проходят по террористическим статьям. По данным Telegram-канала Mash , злоумышленников шестеро, они причастны к ИГИЛ*.

Ранее появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО. Возле изолятора дежурят бригада скорой помощи и спасатели. Движение в центре Ростова ограничили.

* Террористическая организация, запрещена в России.