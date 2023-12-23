«Взяла лопату и закидала снегом». Роженица выбросила сына в сугроб на Урале

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», - уточнили на канале.

По данным полиции, беременная жительница города Свободный приехала на дачу к свекру, чтобы там втайне родить. В семье никто не знал, что она ждет ребенка.

Младенец появился на свет в бане, где их под утро обнаружил хозяин дачи. Мужчина увидел невестку с малышом на руках и побежал за помощью к соседу.

Когда он вернулся, то выяснилось, что женщина закопала ребенка за баней. Новорожденного и мать госпитализировали, медики диагностировали ребенку мозговую дисфункцию.

Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, идет расследование.

Ранее суд приговорил петербуржца к 19,5 года колонии за убийство дочери и ее матери.