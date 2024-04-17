17 апреля 2024, 22:27

Взрывы раздались в в Воронежской области

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Жители Воронежской области услышали взрывы. В Telegram-канале регионального МЧС заявили об опасности атаки беспилотников.

Также в ведомстве рассказали о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской.

«Загорание пиломатериалов и станков, работают три расчета пожарной охраны, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется», - сообщили в публикации.

В Telegram-каналах Воронежа очевидцы заявили о хлопках, после которых появился дым.

Ранее 11 апреля в Воронежской области тоже объявили опасность атаки беспилотников. То же самое случилось и 10 апреля. Как сообщали в тот день Минобороны России, силы ПВО сбили 12 украинских дронов над территорией России. Два беспилотника уничтожили над республикой Мордовия, по одному над Липецкой и Брянской областями. Еще два сбили над Белгородской областью и три над Курской и Тамбовской.

Пожары Беспилотники МЧС РФ Взрывы Россия
17 апреля 2024, 23:03
Иноагента Кагарлицкого этапируют в колонию
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Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* этапируют из СИЗО в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Сергей Ерохов.

«Сегодня мы были уведомлены, что в этот день Борис Юльевич* будет этапирован в исправительную колонию общего режима <…>. Мы пока не знаем, в какую именно», - отметил он.

Ранее Апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание публицисту и социологу Борису Кагарлицкому* по просьбе прокуратуры. Вместо штрафа Кагарлицкому* назначили пять лет колонии общего режима. Социолога взяли под стражу прямо в зале суда. Ему также запретили два года администрировать сайты.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов

Штрафы Суд СИЗО Иноагенты
17 апреля 2024, 22:58
Мужчина убил мать и бабушку на северо-востоке Москвы
Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчина нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке, в результате которых они скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

Все произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Злоумышленник нанес своим ближайшим родственницам травмы, не совместимые с жизнью. По его словам, он сделал это из-за личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об аресте 47-летнего жителя Москвы, признавшегося в убийстве 46-летнего собутыльника. По предварительным данным, мужчины поругались, один из них убил второго, расчленил его тело и спрятал в лесополосе, а чтобы замести следы, переписывался от имени собутыльника с его отцом.

Уголовное дело Убийства СК РФ Москва
17 апреля 2024, 22:31
В Москве загорелась больница имени Ерамишанцева
РИА «Новости»
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Пожарные выехали к больнице имени Ерамишанцева в Москве по сообщению о возгорании. О пожаре в медучреждении сообщил источник «360».

По информации собеседника издания, в больнице на улице Ленской идет эвакуация больных и медперсонала. Предварительно, горит один из корпусов медицинского учреждения.

На тушение пожара выехали более 20 расчетов. По прибытии на место сотрудники МЧС огня не увидели, начали проверку корпусов.

Пожары Больницы Эвакуации Москва
17 апреля 2024, 21:39
Подъезды жилого дома затопило на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Подъезды жилого многоквартирного дома затопило на юго-западе Москвы. В подвалах находятся электрощитки, сообщил источник «360».

По информации собеседника издания, затопило третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома № 28 корпус 1 на улице Болотниковской. Затопление началось с подвалов, там расположены электрические щитки.

Предварительно, людей в подтопленных помещениях нет. Аварийные службы отключили подачу электроэнергии на дом.

В Курганской области из-за паводка эвакуируют жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа. Уровень воды в реке Тобол за 10 часов вырос на 62 сантиметра. Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц.

Москва

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