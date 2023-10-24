Взрывы раздались на месте возгорания грузовика с газовыми баллонами под Петербургом
Под Петербургом на съезде с кольцевой автомобильной дороги загорелся грузовик с газовыми баллонами. Как сообщил «360» очевидец, на месте пожара слышны взрывы.
«Газель» воспламенилась на дороге в сторону поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области рядом гипермаркетом «Лента». Предположительно, взрываются баллоны. Официального подтверждения этой информации нет.
В распоряжении «360» появилось видео с места возгорания машины. Судя по кадрам, огонь полностью охватил грузовик. В небо поднимаются клубы черного густого дыма вместе с языками пламени.
Информации о пострадавших нет. Также неизвестна судьба водителя «Газели». Что стало причиной пожара, выясняется.