Взрывы прозвучали в Киевской области

Взрывы прогремели вечером 1 августа в Харьковской области Украины. Предварительно сообщалось, что по целям активно работали дроны. Они направлялись со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев.

Также сообщалось о взрывах в самом Харькове. По данным Telegram-канала «Военная хроника», дроны начали поражать военные объекты на севере и северо-востоке города.

Сирены воздушной тревоги звучали ранее в ряде регионов Украины. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, об угрозе удара с воздуха сообщили в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и других областях.

Российские военные начали наносить удары по пунктам военного управления и объектам военной инфраструктуры на Украине с октября 2022 года.