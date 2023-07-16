Взрывы прогремели в Харькове — СМИ
Несколько сильных взрывов прогремело в Харькове на Украине. Об этом сообщило местное агентство Укринформ. Ранее в этом регионе объявляли воздушную тревогу.
Согласно представленным данным, о своем доверии к действующему кабинету министров высказались 28%, 20,5% приходится на евреев и 7,5% на арабов.
В июне доли положительно отзывающихся о действиях правительства составляли 28% и 18% среди этих групп населения.
Причиной снижения доверия стало пропущенное спецслужбами Израиля нападение группировки ХАМАС на населенные пункты на юге страны 7 октября. В ответ военные начали наносить авиаудары по сектору Газа. Количество жертв с обеих сторон уже превысило четыре тысячи человек.
На этом фоне газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на анонимные источники в правительстве Израиля сообщила о подготовке отставки всего кабинета министров в качестве ответной меры на неспособность предотвратить нападение палестинцев и справиться с последствиями.
Военные Израиля уже несколько недель готовят проведение сухопутной операции против сектора Газа. Но пока наступление на палестинскую территорию не началось.
Газета The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников сообщила, что военное руководство получило просьбу от администрации президента США Джо Байдена отложить операцию на время переговоров по освобождению заложников. Ранее дипломатам при посредничестве Катара удалось освободить из Газы двух американок.
«Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», - процитировало РИА «Новости» официальное сообщение.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в Альянс на территории этих стран появятся военные базы НАТО и ударные виды вооружения. Это спровоцирует дополнительный очаг напряженности.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный блок в мае 2022 года. До сих пор первая не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции. Венгерское руководство отложило голосование о приеме страны в НАТО из-за подрыва с ней отношений.
При этом сам Эрдоган неоднократно заявлял, что США подталкивали его к решению о принятии Швеции в Альянс.
Он подчеркнул, что новое соглашение на рассмотрение министров иностранных дел вынес глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.
В документе, помимо гарантий безопасности Украине, речь также идет о том, каким способом должны продолжаться бои, а также какие санкции ЕС готовит против России. Все это, не считая основного пункта о дополнительном выделении средств в размере 20 миллиардов евро на покупку оружия в ближайшие четыре года.
«Это огромная сумма, которую страны ЕС хотят потратить на дополнительные поставки вооружений на Украину», - указал Сийярто.
Министр добавил, что главным недостатком документа стало отсутствие предложений по достижению мира, а это значит, что Евросоюз готовится к продолжению противостояния с Россией.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о получении девятого транша от евросоюза в размере 15 миллионов евро , предназначенного для поддержки экономики страны.
Рассмотренный министрами иностранных дел стран Евросоюза документ о предоставлении Украине 20 миллиардов евро на оружие в следующие четыре года направлен на продолжение боевых действий, а не на мирные договоренности. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.
По информации собеседников издания, морские дроны разрабатывали в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведывательных служб.
WP обратила внимание, что украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о крупных планируемых атаках. При этом, по данным газеты, в отдельных случаях, в том числе и в случае первого нападения на Крымский мост , чиновники из США выражали опасения.
В ряде случаев власти Украины получали от Штатов краткий ответ о нежелании принимать участие в подобных операциях. Газета подчеркнула, что обе стороны пытались сохранять дистанцию между ЦРУ и акциями, которые проводили его партнеры в Киеве.
При этом ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения президента Владимира Зеленского, подчеркнула WP.