Взрывы прогремели в белорусском городе Гомеле

Во время дебоша в одном из баров в Ростове-на-Дону врио начальника уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян поранил директора и охранника. Об этом 360.ru рассказал сотрудник заведения.

По его словам, Тоноян пришел в бар с девушкой. В какой-то момент он начал оскорблять фотографа. Когда в их разговор вмешалась хозяйка заведения, силовик начал еще больше злиться. Потом к нему подошли охранники.

«Он угрожал, что нас закроет. Ну, что он именно подразумевал, понятно. Потом Тоноян начал бить по барной стойке до такой степени, что все бокалы полетели в нашего руководителя, она получила травму», - сказал собеседник 360.ru.

Когда сотрудники бара пытались вытащить полицейского на улицу, он активно сопротивлялся. В итоге один из охранников поранил ногу и палец.

На выходе из бара силовик несколько раз терял сознание. При этом было непонятно, находился ли он в алкогольном или наркотическом опьянении, отметили сотрудники заведения. Все это время рядом с Тонояном была его знакомая девушка, которая наводила панику своими криками.

По данным МВД по Ростовской области, конфликт произошел 1 февраля. Заявления в полицию по этому факту не поступали. Видео, на котором силовик выяснял отношения с барменом , ранее попали в распоряжение 360.ru.