18 января 2024, 07:38

Взрывы прогремели на юго-востоке Ирана

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В нескольких районах округа Сераван на юго-востоке Ирана прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщило агентство IRNA.

Сераван находится в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. По данным местных властей, расследованием происшествия занимаются сотрудники силовых структур и правоохранители. Других подробностей иранские журналисты не привели.

В ночь на среду, 17 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые за долгое время атаковал террористов на территории Пакистана. Речь идет о ракетном ударе по штаб-квартире группировки «Джейш аль-Зольм». Комбинированный удар ракетами и беспилотниками по району Ко Сабз уничтожил объекты.

Взрывы Иран
18 января 2024, 07:45
Банный комплекс загорелся в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы утром 18 января произошел пожар. Загорелся банный комплекс в Хамовниках. К месту выехали пожарная служба и скорая помощь, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 06:34. Горело кирпичное двухэтажное административное здание на улице Усачева - банный комплекс «Усачевские бани». К месту отправили пожарных и скорую помощь.

Очаг возгорания обнаружили в пристройке на втором этаже. По информации источника «360», огонь предположительно перешел на мансарду, она начала тлеть. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал - посетителей в момент пожара в здании не оказалось, а сотрудники вышли самостоятельно.

В Новой Москве 17 января горел металлический склад. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, обрушилась кровля.

Пожары Москва
18 января 2024, 06:54
Грузовик потерял на Ленинградском шоссе 17-тонный контейнер с химвеществом
РИА «Новости»
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На севере Москвы произошла авария при перевозке опасных грузов. С фуры опрокинулся контейнер, наполненный предположительно соляной кислотой. Произошла утечка химического вещества и дизельного топлива, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов на 25-й километр Ленинградского шоссе. С грузовика марки Volvo рухнул металлический 17-тонный контейнер. При падении он пробил топливный бак, из которого вылились около 450 литров дизельного топлива.

Из контейнера пошел пар. Водитель отказался вскрывать его, называть вещество и уточнять пункт назначения. По информации источника «360», он перевозил груз без документов. Сначала специалисты предположили, что в емкости находился глицерин. Затем замеры аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды показали, что грузовик вез соляную кислоту.

Течь устранили. Движение ограничили по одной полосе из трех в сторону Московской области. К месту происшествия подъехала полиция и другие службы. Анализ проб воздуха не выявил превышений концентрации химических веществ.

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Прокуратура устроила процессуальную проверку.

ДТП Москва
18 января 2024, 01:48
Летевший на Москву беспилотник сбили в Подмосковье
РИА «Новости»
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Силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. Дрон летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - отметил он.

Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб.Другие подробности происшествия мэр Москвы не привел.

Вечером 17 января три беспилотника ВСУ ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получил жилой дом и нарушилась подача энергоснабжения.

Подольск Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
18 января 2024, 01:27
Пассажирка сломала позвоночник в сорвавшемся лифте в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Женщину госпитализировали с травмой позвоночника после падения лифта с седьмого этажа в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального Минздрава.

«Женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет», - уточнил канал.

Лифт сорвался в многоэтажке на улице Косарева в микрорайоне Химмаш. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

Городская прокуратура организовала проверку по этому факту. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга.

Женщины Екатеринбург

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