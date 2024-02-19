Взрывное устройство нашли в машине в Лобне
Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы в Лобне. Как сообщил Telegram-канал Mash, на месте происшествия работают взрывотехники, в городе ввели режим «Загорск».
Подозреваемого задержали рядом с машиной, где была взрывчатка. Его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.
«Двор на улице Дружбы оцеплен. Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», - передали авторы публикации.
Временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова в своем Telegram-канале подтвердила, что введен режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Пункты эвакуации жителей развернули в школах № 3 и № 5.
«Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», - написала она.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против политика в Запорожской области. Украинского агента нейтрализовали во время задержания - он оказывал вооруженное сопротивление.
Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы в Лобне. Как сообщил Telegram-канал Mash , на месте происшествия работают взрывотехники, в городе ввели режим «Загорск».