Взрывчатку в жилой комплекс «Алые паруса» могла заложить девушка

По его информации, в подъезде незадолго до взрыва заметили странную незнакомку, которая прятала лицо и запаниковала, когда ее заметили. Сейчас ее разыскивают.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что бомбу в подъезд мог пронести курьер. Предположительно, ее заложили под потолок. В результате взрыва погибли два человека, несколько получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. На месте работают опытные следователи и криминалисты.