Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой известного адвоката Жорина

После произошедшего Жорин еще не был в своей квартире, поэтому не может оценить степень возможных повреждений.

«Пострадавшего Армена Саркисяна он лично не знал, но видел его в жилом доме», - сообщил Shot.

По последним данным, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян , пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве, скончался. Стало известно, что мужчине оторвало ногу и он впал в кому. Также погиб его охранник.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в холле ЖК «Алые Паруса». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot , во время происшествия мужчины не было дома.