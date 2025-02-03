Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой известного адвоката Жорина
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot, во время происшествия мужчины не было дома.
После произошедшего Жорин еще не был в своей квартире, поэтому не может оценить степень возможных повреждений.
«Пострадавшего Армена Саркисяна он лично не знал, но видел его в жилом доме», - сообщил Shot.
По последним данным, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян , пострадавший при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве, скончался. Стало известно, что мужчине оторвало ногу и он впал в кому. Также погиб его охранник.
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в холле ЖК «Алые Паруса». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Как стало известно Telegram-каналу Shot , во время происшествия мужчины не было дома.