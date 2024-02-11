11 февраля 2024, 13:50

Взрыв в кабинете психолога в Элисте спланировали заранее

Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчина, устроивший взрыв в кабинете психолога в Элисте, заранее спланировал свои действия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, пациент принес на встречу взрывчатку мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте в состоянии боевой готовности. На теле мужчины были провода.

Уточняется, что местный житель страдал шизоидным расстройством личности. Накануне вечером он пришел в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива» на улице Клыкова к психологу и просил о сеансе помощи. На встрече присутствовал супруг специалиста.

У пациента и психолога возник конфликт, в ходе которого мужчина активировал самодельное взрывное устройство. Пациента разорвало на куски, а супруги получили тяжелые травмы.

Во время обыска в доме погибшего произошел еще один взрыв, пострадали трое сотрудников Росгвардии. Их забрали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Уголовное дело Взрывы Психология
11 февраля 2024, 12:18
Открытое горение на рынке в Кабардино-Балкарии ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Пожарные ликвидировали открытое горение на площади две тысячи «квадратов» на рынке в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь вспыхнул на торговой площадке в Майском. В результате пожара никто не пострадал, уточнили спасатели.

«Проводится разборка и проливка конструкций», - добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно утром 11 февраля. Пламя распространилось на кровлю торгового павильона. В тушении пожара задействовали 42 специалистов и 10 единиц спецтехники. Причина возгорания не уточнялась.

Ранее огонь вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк в Кемеровской области. По предварительным данным, в помещении загорелись строительные материалы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Огнеборцы также ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в Тольятти. В результате ЧП пострадали два человека. На месте случившегося работают более 100 специалистов.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
11 февраля 2024, 11:26
Ликвидация мощного пожара в Тольятти попала на видео
Пресс-служба МЧС
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Пожарные ликвидировали открытое горение в гостиничном комплексе в городе Тольятти. В пресс-службе МЧС России показали видео работы спасателей.

«В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - передали в министерстве.

В результате пожара в Тольятти пострадали двое. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. На месте происшествия продолжают работать 105 огнеборцев.

Крупный пожар в гостинце начался вечером 10 февраля. Огонь охватил 800 квадратных метров здания. Локализовать возгорание удалось спустя несколько часов. Мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в ресторане «Небо».

Ранее открытое горение ликвидировали в аэропорту Новокузнецка. Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Люди успели покинуть полыхающее здание еще до приезда спасателей.

Спасатели Пожары Видео Россия Рестораны
11 февраля 2024, 11:25
Роспотребнадзор в Приморье закрыл кафе, где отравились более 20 человек
Freepik
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В Дальнереченске вынесли временный запрет на работу кафе, в котором отравились свыше двух десятков посетителей. Началось эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что 21 человека увезли в больницу с кишечной инфекцией. Возможная причина массового отравления кроется в употреблении некачественной пищи в кафе.

Сотрудники местного Роспотребнадзора начали устанавливать полную картину произошедшего.

Специалисты взяли пробы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, чтобы изучить их в лаборатории, а также приступили к обследованию сотрудников кафе.

На время выяснения всех причин и обстоятельств случившегося кафе запретили работать.

Прокуратура Дальнереченска также организовала проверку. По ее материалам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Приморье Роспотребнадзор
11 февраля 2024, 10:45
Открытое горение в аэропорту Новокузнецка ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать открытое горение на территории строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Кузбассе случился пожар в строящемся здании аэропорта», - указали в ведомстве.

Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. По информации пресс-службы, все люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных. Никто из них не пострадал. На месте ЧП пожар тушат 12 единиц техники и 36 специалистов.

В РЕН ТВ заявили, что возгорание могло произойти из-за сварочных работ. Предположительно, пожар начался из-за вспыхнувших стройматериалов в здании терминала. Безопасность эксплуатации пожарной безопасности проверит новокузнецкая транспортная прокуратура. Ведомство также начало выяснять причины и обстоятельства ЧП.

Пожары МЧС РФ

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