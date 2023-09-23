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Взрыв в городе Беледуэйн произошел из-за детонации бомбы, установленной в грузовом автомобиле. Из-за взрывного устройства травмы получили более 10 мирных жителей и военнослужащих.

«В настоящее время я видел 10 погибших, включая солдат и мирных жителей, более десятка людей еще пострадали, но число погибших точно еще вырастет», - отметил сотрудник полиции.

Ранее в Пакистане как минимум 13 человек погибли из-за бомбы, взорвавшейся на северо-западе страны. Детонация взрывного устройства произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате происшествия пострадал фургон, в котором ехала бригада рабочих.

По информации СМИ, с помощью взрывчатки боевики планировали атаковать армейскую колонну ВС Пакистана рядом с афганской границей. Пострадавших рабочих отвезли в больницу, врачи оказали им помощь.