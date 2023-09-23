Взрыв в центральной части Сомали унес жизни 10 человек — СМИ
Как минимум 10 человек погибли из-за взрыва на контрольно-пропускном пункте в центральной части Сомали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию страны.
Взрыв в городе Беледуэйн произошел из-за детонации бомбы, установленной в грузовом автомобиле. Из-за взрывного устройства травмы получили более 10 мирных жителей и военнослужащих.
«В настоящее время я видел 10 погибших, включая солдат и мирных жителей, более десятка людей еще пострадали, но число погибших точно еще вырастет», - отметил сотрудник полиции.
Ранее в Пакистане как минимум 13 человек погибли из-за бомбы, взорвавшейся на северо-западе страны. Детонация взрывного устройства произошла в провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате происшествия пострадал фургон, в котором ехала бригада рабочих.
По информации СМИ, с помощью взрывчатки боевики планировали атаковать армейскую колонну ВС Пакистана рядом с афганской границей. Пострадавших рабочих отвезли в больницу, врачи оказали им помощь.