17 апреля 2024, 19:21

Взрыв раздался на заводе боеприпасов в Уэльсе

Freepik
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В Уэльсе на предприятии по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems прозвучал взрыв. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, сотрудники фабрики BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире вызвали представителей экстренных служб.

По предварительной информации, что-то взорвалось внутри предприятия на территории завода. Сведения о пострадавших не поступали.

Компания приступила к расследованию ЧП. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Ранее в Соединенных Штатах едва не взорвали Сатанинский храм. В городе Салем неизвестный 9 апреля подошел к зданию и бросил взрывчатку на крыльцо. В результате храм получил незначительные повреждения, так как бомба не сработала. Через несколько часов подозреваемого задержала полиция.

Великобритания Взрывы Оружие
17 апреля 2024, 19:16
«Похороны были вчера». Пропавшего родственника блогера Яна Топлеса нашли мертвым
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Пропавшего в Новосибирске родственника блогера-миллионника Яна Топлеса (Анатолия Евтушенко) нашли мертвым. Как сообщила «360» семьи Анастасия, мужчину уже похоронили.

«Его нашли, его похоронили. Похороны были вчера», - поделилась она.

Раскрывать детали гибели Анатолия она не стала, посчитав это неуместным.

«Как могут быть родители, которые хоронят детей?» - ответила Анастасия на вопрос о состоянии родственников.

Ян Топлес в своем Telegram-канале также подтвердил гиль Анатолия. Он поблагодарил всех за слова поддержки.

«Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по братски, со свойственной ему доброй улыбкой», - написал Ян.

Ранее об исчезновении брата своей жены заявил блогер Ян Топлес.

Он попросил подписчиков помочь с поисками родственника. Как стало известно позже, из Междуреченска Анатолий поехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. В последний раз его видели в барбершопе в центре города. Там Анатолию стало плохо, но вызывать скорую он не захотел.

Семья Блогеры Работа Мужчины
17 апреля 2024, 17:44
Воздушную тревогу отменили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сигнал воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» - написал он.

Севастополь
17 апреля 2024, 17:12
Стало известно, сколько жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком
РИА «Новости»
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Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек», - констатировал Куренков.

Ущерб от паводков следует оценивать как можно быстрее - приступать к работе, как только сходит вода, подчеркнул Путин.

По информации Куренкова, уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - уже можно утверждать, что пик паводка в этих городах пройден. Теперь он идет вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже «достиг отметки опасного явления», заявил глава МЧС России. Береговые защитные сооружения заранее укрепили, на отдельных участках развернули водоналивные дамбы.

Паводки МЧС РФ Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
17 апреля 2024, 16:53
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра
Пресс-служба МЧС
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За последние два часа уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на восемь сантиметров. По данным на 16:00 по московскому времени он составил 927 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», - передали власти.

Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Их призвали не ждать, когда вода подойдет к дому, а забирать детей, пожилых родственников, животных и уезжать.

В регионе развернуты пункты временного размещения. Питомцев можно временно оставить в приюте.

Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана , вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Некоторые стали возвращаться, чтобы забрать питомцев. Ранее на видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке.

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