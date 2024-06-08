Взрыв произошел в пятиэтажке на севере Москвы

По данным источника, взрыв произошел на 2-й Песчаной улице на севере Москвы. После этого из окон квартиры пошел дым. Дверь спасателям никто не открыл.

Позже стало известно, что в однокомнатной квартире произошел пожар на площади пяти квадратных метров, горели вещи и мебель. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Накануне пенсионерка погибла во время пожара в пятиэтажке на улице Каховка в Москве. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже дома. В квартире находилась 73-летняя женщина. Спасти ее не удалось.