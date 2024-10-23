Взрыв произошел около здания оборонной компании в Турции

Пассажирка бизнес-класса одного из рейсов «Аэрофлота» пострадала после того, как ей принесли мороженое со стеклом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 октября на рейсе из Москвы в Махачкалу. Женщине предложили мороженое с орехами после обеда, 46-летняя пассажирка от лакомства не отказалась.

Однако в какой-то момент женщина вдруг почувствовала во рту сильную боль. Оказалось, что в мороженом находилось стекло. По предварительной версии, во время транспортировки пиала, в которой подали мороженое, треснула. Экипаж этого не заметил и подал мороженое с осколками.

Экипаж извинился перед пассажиркой и предложил ей обратиться в медпункт по прилете. Врачи в Махачкале осмотрели пострадавшую и отпустили домой.

В сентябре пассажирка самолета умерла во время рейса Москва - Екатеринбург.