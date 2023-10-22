Взрыв прогремел во дворе многоэтажки в Москве — СМИ
Взрыв прогремел во дворе многоквартирного дома на улице Профсоюзной в Москве. Telegram-канал Shot сообщил, что около подъезда взорвался легковой автомобиль.
Взрыв прогремел примерно в 03:00 в ночь на воскресенье. По данным Shot, взорвался автомобиль, стоящий около подъезда многоквартирного дома. Пламя перекинулось на стоящую рядом машину.
«От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла», - написали в сообщении.
Telegram-канал со ссылкой на свой источник утверждает, что с улицы были слышны крики. Пожарные приступили к тушению возгорания, информация о погибших и пострадавших уточняется. Специалисты выясняют причину взрыва.