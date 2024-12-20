Взрыв прогремел в отделении банка на северо-западе Москвы
Зашедший в отделение банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Baza.
Сотрудники службы безопасности скрутили подрывника. Из-за позднего времени посетителей в отделении банка не было.
Все сотрудники учреждения эвакуировались, но попасть обратно пока не могут из-за сильного задымления.
На место выехали оперативные службы столицы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.