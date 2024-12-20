20 декабря 2024, 20:36

Взрыв прогремел в отделении банка на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Зашедший в отделение банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники службы безопасности скрутили подрывника. Из-за позднего времени посетителей в отделении банка не было.

Все сотрудники учреждения эвакуировались, но попасть обратно пока не могут из-за сильного задымления.

На место выехали оперативные службы столицы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Взрывы Москва
20 декабря 2024, 19:09
Всех пострадавших при крушении танкеров в Керченском проливе выписали из больницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Из больницы выписали 11 членов экипажа танкера «Волгонефть-212», пострадавших в результате аварии в Керченском проливе. Об этом заявил в Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», - указал он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, столкнулись в Керченском проливе 15 декабря. Погиб один моряк, остальных удалось эвакуировать. В акватории Черного моря после катастрофы произошел разлив нефтепродуктов.

Очистить удалось примерно 10,7 километра побережья. Более пяти тысяч спасателей и волонтеров, а также до 200 единиц техники принимают участие в ликвидации последствий аварии.

Ранее стало известно, что в Черном море выявили новое пятно мазута.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
20 декабря 2024, 19:09
Петербуржец бросили коктейли Молотова в здание военкомата Ленобласти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Днем в пятницу житель Санкт-Петербурга попытался поджечь здание военного комиссариата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Об этом сообщила «Фонтанка».

Очевидцами ЧП стали пассажиры экскурсионного автобуса. Они заметили, как мужчина бросил сразу две бутылки с зажигательной смесью в окно на первом этаже.

Судя по кадрам, фитиль отлетел от бутылки, поэтому зажигательная смесь не причинила серьезного вреда дверям.

На место оперативно прибыли сотрудники следственных органов и МЧС. По данным источника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Задержали ли поджигателя, официально на данный момент неизвестно. По данным издания 47news , силовики поймали его по горячим следам.

Несколько дней назад военкомат в Санкт-Петербурге также пытались поджечь, попытку показали на видео.

Санкт-Петербург МЧС РФ
20 декабря 2024, 15:53
Бывший хоккеист «Металлурга» опроверг слухи об избиении полицейского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и омского «Авангарда» Алексей Яценко опроверг информацию, что он избил полицейского. Об этом спортсмен заявил 360.ru.

«Не причинял вреда здоровью никакого. Не готов разговаривать об этом. Информация не соответствует действительности», - подчеркнул Яценко.

Shot ранее сообщил, что Яценко избил свою знакомую и полицейског о. По информации источника канала, в ночь на 19 декабря он выпивал с девушкой в Амурске. В какой-то момент вечеринки она позвонила в полицию и сообщила об избиении. Когда в квартиру прибыл полицейский, Яценко бросился на него и нанес несколько ударов.

Официально эту информацию не подтверждали. Shot отмечал, что Яценко задержали после случившегося.

Ранее бывшего бойца ММА и красноярского депутата приговорили к 160 часам работ за драку.

Спортсмены Хоккей Полиция Избиения
20 декабря 2024, 15:10
В Норвегии Boeing выкатился за пределы полосы и едва не упал в море
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Самолет авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Молде на севере Норвегии. Об этом сообщил портал Times Now.

На борту Boeing 737-800 находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Пилотам удалось остановить его всего в нескольких метрах от Румсдалсфьорда, прямо перед обрывом в море.

Пассажиры покинули салон по надувным трапам, сообщения о пострадавших не поступали. Издание NRK уточнило, что самолет выполнял рейс в Молде из Осло, он принадлежит компании Norwegian Air Shuttle.

Причиной ЧП назвали неблагоприятные погодные условия. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и обеспечили безопасную эвакуацию людей. Норвежское бюро по расследованию авиационных происшествий начало расследование инцидента.

Ранее бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался.

Норвегия Самолеты

Новости по теме