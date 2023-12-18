18 декабря 2023, 21:39

Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине

РИА «Новости»
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Звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Воздушная тревога в этот момент в Полтавской области не объявлялась.

В ночь на воскресенье, 17 декабря, серия взрывов раздалась в нескольких городах Украины : Кировограде, Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В этих городах была объявлена воздушная тревога. В Херсоне после взрывов начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье.

Взрывы Украина ПВО
18 декабря 2023, 22:09
Труп новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Омске
РИА «Новости»
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Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. Об этом сообщило следственное управление СК России по области в своем Telegram-канале.

По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили.

Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы. Также предстоит выяснить, был ли младенец мертворожденным или его смерть наступила после рождения.

«Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

В октябре житель Балашихи обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере возле многоэтажного дома. Тело ребенка было завернуто в плед. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Дети Полиция Следственный комитет России
18 декабря 2023, 19:23
Место гибели краснодарского строителя сняли на видео
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Краснодарскую стройку, где местный житель расстрелял вагончик с рабочими, сняли на видео. Кадры с места ЧП опубликовал «360».

Судя по видео, стройку не оцепили. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов уже завершили осмотр места преступления.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения второго строителя. В ведомстве уточнили, что тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в бытовом вагончике в ночь на 18 декабря. Пострадал его 52-летний знакомый.

Неизвестный, как удалось установить следствию, выстрелил по вагончику, где находились двое рабочих, минимум четырежды «В результате один мужчина скончался, второму причинено огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали», - уточнили в СК.

С места происшествия уже изъяли пули и гильзы, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Следователи начали допрос свидетелей и розыск подозреваемого.

По данным СМИ, конфликт между местным жителем и строителями возник якобы из-за неверно вырытой траншеи.

Дети Полиция Следственный комитет России
18 декабря 2023, 18:56
Столкновение поезда и грузовика в Домодедове показали на видео
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения электропоезда и грузового автомобиля в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверку проводит Юго-Западная транспортная прокуратура, причины произошедшего устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре.

По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник , в 12:02. КамАЗ остановился на железнодорожном переезде по улице Корнеева, электропоезд не успел сбросить скорость и снес технику с путей. В результате инцидента задержка движения остальных поездов не превысила 15 минут.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин находились рядом с кабиной большегруза за несколько секунд до столкновения. Увидев приближающийся поезд, они успели отбежать в сторону. В ЧП никто не пострадал.

Ранее поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожных путях в Екатеринбурге, водителя с травмами увезли в больницу.

Прокуратура РФ Грузовики ДТП Видео Поезда
18 декабря 2023, 17:41
Основателя «Пасош» и «Прыгай киски» Мартича могут выдворить из России
РИА «Новости»
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Музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из России. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, против 30-летнего музыканта сербского происхождения возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста. Дело направили для рассмотрения в Никулинский суд столицы.

Петар Мартич проживает в Москве с 2002 года. Он окончил здесь школу и поступил на факультет журналистики, но не получил высшее образование. С 2014 года Мартич стал активно заниматься музыкой.

Ранее песни рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Объектом внимания Роскомнадзора стали композиции «Моряк» и «Опиум для никого» , записанные в 1990-х годах.

Наркотики Музыка Москва 2023

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