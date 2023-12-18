Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине

Читайте нас в:

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. Об этом сообщило следственное управление СК России по области в своем Telegram-канале.

По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили.

Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы. Также предстоит выяснить, был ли младенец мертворожденным или его смерть наступила после рождения.

«Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

В октябре житель Балашихи обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере возле многоэтажного дома. Тело ребенка было завернуто в плед. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.