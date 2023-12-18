Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине
Звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
Воздушная тревога в этот момент в Полтавской области не объявлялась.
В ночь на воскресенье, 17 декабря, серия взрывов раздалась в нескольких городах Украины : Кировограде, Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В этих городах была объявлена воздушная тревога. В Херсоне после взрывов начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье.