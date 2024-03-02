Взрыв прогремел у электроподстанции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в районе электроподстанции «Калининская» произошел взрыв. Правоохранительные органы организовали проверку по факту инцидента. Об этом сообщила пресс-служба антитеррористической комиссии в Свердловской области.
По данным экстренных служб, ЧП произошло вечером в пятницу, 1 марта, около 23:00 по местному времени.
«Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств», - сообщили в антитеррористической комиссии.
Взрыв на нарушил электроснабжение районов Екатеринбурга. Электроподстанция продолжила работу в штатном режиме.
В конце января очевидцы рассказали о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы. Позже стало известно, что рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.