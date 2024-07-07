Взрыв насосной станции Волгограда оставил воронку с пятиэтажный дом

Бушующий в Ленинградской области ураганный ветер уронил деревья и сорвал крышу с дома в городе Сланцы. В результате пострадали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

В ведомстве уточнили, что из-под сорванной кровли в Сланцах прибывшие на место пожарные достали мужчину и передали медикам.

В Ломоносовском районе ветер уронил дерево на машину, заблокировав выход женщине водителю и ее поссажирке. Спасатели с помощью гидравлического аварийного инструмента и бензореза освободили пленниц. Женщин забрали сотрудники скорой помощи.

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился циклон «Делия». В городе и регионе начались сильнейшие ливни и ветер. В городском «Водоканале» заявили, что самые большие объемы осадков за 20 минут выпали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

В ведомстве подчеркнули, что ливневки с таким потоком не справятся пока дождь не прекратится. После все скопления воды уйдут в стоки.