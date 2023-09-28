Взрыв и пожар на складе в Ташкенте нанесли ущерб одной из станций метро
Небольшой ущерб станции наземного метро Ташкента нанесли взрыв и пожар на складе компании «Интер логистикс». Пострадала архитектурная часть, сообщила пресс-служба Ташкентского метрополитена.
«Эта ситуация нанесла незначительный ущерб архитектурной части станции Quruvchilar надземной кольцевой линии метрополитена, расположенной недалеко от места пожара», - указали в сообщении.
В пресс-центре метрополитена отметили, что ситуация не повлияла на движение поездов, на всех станциях соблюдается установленный график.
Ранее МЧС республики сообщило , что в четверг, 28 сентября, в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв на одном из складов компании «Интер логистикс». После начался пожар.
В ликвидации возгорания приняли участие 15 пожарно-спасательных расчетов. Огнеборцам удалось локализовать огонь.
В Минздраве Узбекистана заявили, что в результате пожара пострадали несколько человек. Медики оказали им необходимую помощь и доставили в больницу.
Жертвой ЧП стал 15-летний подросток.
Позже МВД Узбекистана сообщило, что причиной взрыва в Сергелийском районе города стал удар молнии.
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