Взрыв и пожар на складе в Ташкенте нанесли ущерб одной из станций метро

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«Эта ситуация нанесла незначительный ущерб архитектурной части станции Quruvchilar надземной кольцевой линии метрополитена, расположенной недалеко от места пожара», - указали в сообщении.

В пресс-центре метрополитена отметили, что ситуация не повлияла на движение поездов, на всех станциях соблюдается установленный график.

Ранее МЧС республики сообщило , что в четверг, 28 сентября, в 02:43 (00:43 по московскому времени) произошел сильный взрыв на одном из складов компании «Интер логистикс». После начался пожар.

В ликвидации возгорания приняли участие 15 пожарно-спасательных расчетов. Огнеборцам удалось локализовать огонь.

В Минздраве Узбекистана заявили, что в результате пожара пострадали несколько человек. Медики оказали им необходимую помощь и доставили в больницу.

Жертвой ЧП стал 15-летний подросток.

Позже МВД Узбекистана сообщило, что причиной взрыва в Сергелийском районе города стал удар молнии.

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