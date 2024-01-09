Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани
Пожарные ликвидировали огонь, возникший из-за взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Татарстану.
Взрыв произошел ночью в Авиастроительном районе. Никто из жильцов дома не пострадал, несущие стены и межкомнатные перегородки не получили повреждений.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры», - отметили в пресс-службе.
Из-за взрыва и пожара повреждения получили дверь, обшивка стены и окно кухни. Причиной случившегося могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Ранее газ взорвался в Баковке в городском округе Одинцово. Из-за взрыва возник сильный пожар, очевидцы заметили столб густого черного дыма над горящим зданием. По информации источника «360», огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. Пожар возник в жилом доме в ДСК Сельскохозяйственный.