06 января 2025, 23:39

Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска

РИА «Новости»
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Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации ГУМЧС по Карелии, пострадали три человека, об этом написало РИА «Новости».

«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», - сообщил собеседник агентства.

Взрыв произошел в доме на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.

В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Скорая помощь Газ Минздрав Взрывы Квартиры
06 января 2025, 21:59
Поезд сбил человека в районе Дорогомилова в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в районе Дорогомилова поезд сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

По информации собеседника издания, ЧП произошло на сортировочной станции Киевская. Пострадавший не подавал признаков жизни.

Официальной информации пока не поступало.

Поезда Москва
06 января 2025, 20:29
Тело похищенного российского туриста нашли в Грузии
Unsplash
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Полиция Грузии нашла тело пропавшего в Местии российского туриста. Обоих подозреваемых по данному делу арестовали, прокомментировали 360.ru в МВД Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело россиянина в реке Накра на территории муниципалитета Местия. Предварительное расследование показало, что нападавшие убили туриста, а затем сбросили его тело в реку.

Следствие также установило, что фигуранты дела ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию. Выследить преступников удалось за два дня.

Полиция уже предъявила обвинения обоим подозреваемым - в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

Вооруженные грабители напали на семью в Грузии 5-го января. Нападение произошло в селе Накра Местийского муниципалитета.

Грузия Туризм Россия Полиция
06 января 2025, 19:56
Двоих поджигателей электричек задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Московской области задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались поджечь электрички. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

По версии следствия, молодые люди согласились совершить поджог электрички за более 150 тысяч рублей. Сначала они попытались осуществить задуманное в Лобне, но у них ничего не вышло. Тогда парни решили повторить свой план в Дмитрове, но и там он провалился.

Злоумышленниками оказались жители Московской области 2001 и 2004 годов рождения. Следователи возбудили уголовное дело за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожном вокзале в Дзержинске. Из-за этого были задержаны пассажирские поезда сообщением Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород.

Уголовное дело Поджоги Росгвардия
06 января 2025, 19:01
Легковушка столкнулась с фонарем на севере Москвы, один человек пострадал
РИА «Новости»
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Один человек получил травмы в ДТП на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Ленинградском шоссе, там легковушка врезалась в фонарный столб. В результате произошел разлив топлива.

«В машине заблокированный мужчина», - сообщил источник.

По его данным, пострадавшего вызволили из авто и передали врачам скорой помощи.

Днем 6 января не северо-востоке Москвы сгорела машина. Автомобиль вспыхнул недалеко от отделения почты в Северном Медведково на Широкой улице. Никто не пострадал, в момент возгорания в иномарке никого не было. На кадрах видно, как огонь охватил капот машины, после чего от авто повалил густой черный дым.

ДТП Москва

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