Взрыв газа произошел в пятиэтажке Петрозаводска
Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По информации ГУМЧС по Карелии, пострадали три человека, об этом написало РИА «Новости».
«Хлопок газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Три человека пострадали», - сообщил собеседник агентства.
Взрыв произошел в доме на улице Луначарского. По информации очевидцев, пострадавших выносили из дома на носилках.
В МЧС сообщили, что несущие конструкции здания не разрушены.
На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.