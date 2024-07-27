Взрыв газа произошел в Люберцах
Взрыв газа произошел в Люберцах на Звуковой улице. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП случилось напротив администрации округа. На место выехали пожарные. Другие подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.
Врыв газа в жилом доме произошел ранее в Хабаровской области. В результате ЧП пострадали мужчина, женщина и трое детей.
До этого баллон с газом взорвался в Москве на улице Санникова. Один мужчина получил травму ягодиц. Пострадавшего передали врачам. Разрушений после взрыва не зафиксировали.