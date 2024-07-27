Взрыв газа произошел в Люберцах

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Плотина на Киолимском водохранилище Челябинской области частично разрушилась из-за продолжительных ливней. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в «ВКонтакте».

Из-за прорыва дамбы затопило поселок Киолим. Угроза паводка также возникла еще в четырех населенных пунктах: Мухаметове, Байдашеве, Сактаеве и Карасеве. Жителей этих поселков предупредили о возможной эвакуации.

Глава округа призвал жителей собрать вещи первой необходимости и документы. По его словам, эвакуируемых разместят в двух школах, больнице и профилактории.

Афанасенко отметил, что вода уже ушла из Киолима, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Прорыв плотины произошел 26 июля, власти ввели в Челябинской области режим ЧС. По информации Telegram-канала Shot , жителям Киолима пришлось спасаться от прибывающей воды на крышах домов. Издание опубликовало видеозапись с последствиями ЧП.